Skull and Bones Açık Betası Başladı: Oyunu Ücretsiz Deneme Fırsatını Kaçırmayın!

Yıllar süren geliştirme sürecinin ardından Skull and Bones nihayet bu ay geliştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte piyasaya sürülecek ve oyuncular, oyunu satın almadan önce ücretsiz bir şekilde deneyebilecekler.

Skull and Bones Açık Betasına Dair Detaylar

Ubisoft'un duyurusuna göre Skull and Bones açık beta süreci oldukça kısa sürecek ve oyuncular 11 Şubat yani hafta sonu bitene kadar oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebilecekler.

The #SkullAndBones open beta is live ☠



Sail the seas free until Feb 11 and keep your progression when the game launches: https://t.co/kOQI3ZqldA pic.twitter.com/O9ZHq7lbSE — Ubisoft (@Ubisoft) February 8, 2024

Açık betaya katılım için oyunu ön sipariş vermek gerekmeyecek, böylece oyuncular oyunu ücretsiz olarak deneyimleyip oyun hakkında fikir ve deneyim edinebilecekler. Üstelik açık betadaki ilerlemeler, oyunu satın aldığınız takdirde ana oyuna aktarılacak.

Oyuncular PC (Ubisoft Connect veya Epic Games Store üzerinden), Xbox Series X|S ve PS5 üzerinden açık betaya katılabilecekler. Oyun, açık beta dönemi boyunca tam çapraz oyun ve çapraz ilerleme desteğine sahip olacak.

Skull and Bones açık betasının indirme boyutu platforma bağlı olarak değişkenlik gösterse de yaklaşık 40-47 GB civarında.

Peki siz Skull and Bones'u bekliyor musunuz? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.