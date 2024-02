Skull and Bones Açık Betası Başladı: Oyunu Ücretsiz Deneme Fırsatını Kaçırmayın!

Yıllar süren geliştirme sürecinin ardından Skull and Bones nihayet bu ay geliştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte piyasaya sürülecek ve oyuncular, oyunu satın almadan önce ücretsiz bir şekilde deneyebilecekler.

Ubisoft'un duyurusuna göre Skull and Bones açık beta süreci oldukça kısa sürecek ve oyuncular 11 Şubat yani hafta sonu bitene kadar oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebilecekler.

The #SkullAndBones open beta is live ☠



Sail the seas free until Feb 11 and keep your progression when the game launches: https://t.co/kOQI3ZqldA pic.twitter.com/O9ZHq7lbSE