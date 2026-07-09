Şık Tasarımlı ve Uygun Fiyatlı Telefon Tanıtıldı: 5.000 mAh Pili Var!

2024'te piyasaya sürülen HMD Arc'ın devam modeli kısa bir süre önce tanıtıldı. HMD Arc 2 olarak isimlendirilen akıllı telefon 5.000 mAh pil, 4 GB RAM, 128 GB'a kadar dahili depolama ve LCD ekran gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte HMD Arc 2 özellikleri ve fiyatı!

HMD Arc 2 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.52 inç

Ekran Çözünürlüğü: HD+

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

Ekran Türü: LCD

İşlemci: Unisoc T603

RAM: 4GB

Depolama: 64GB ve 128GB

Ön kamera: 5MP

Arka kamera: 13MP

Batarya: 5000 mAh

Şarj Hızı: 10W

HMD Arc 2'nin Ekran Özellikleri Neler?

HMD Arc 2'de 6,52 inç boyutlarında, HD+ çözünürlüğe ve 60Hz tazeleme hızınıa sahip LCD bir ekran bulunuyor. Bu özellikler ilk bakışta düşük gibi görünse de cihazın giriş segmentte yer aldığını düşündüğümüzde fazlasıyla yeterli demek mümkün. Karşılaştırma yaparsak bir önceki nesilde de aynı ekran özellikleri tercih edilmişti. Yani yeni model ekran tarafında büyük yeniliklerle gelmiyor.

HMD Arc 2'nin İşlemcisi Ne?

Akıllı telefonda Unisoc T603 işlemcisi yer alıyor. Halihazırda Redmi A3x gibi modellerde de kullanılan yonga seti yetenekleri itibarıyla giriş segmente hitap ediyor. Bu nedenle işlemciden üst düzey oyun performansı beklemek pek de mantıklı olmaz. Bunu biraz daha açarsak Genshin Impact ve Call of Duty Mobile gibi yüksek grafikli oyunlardan ziyade Subway Surfers gibi daha basit yapımları oynayabilirsiniz.

HMD Arc 2'nin Kamera Özellikleri Neler?

Cihazda 13 megapiksel çözünürlüklü arka ve 5 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası kullanılıyor. Hatırlanacağı üzere selefinde de aynı kamera özellikleri bulunuyordu. Bu özellikler daha çok basit fotoğraf çekimleri için uygun. Yani aşırı kaliteli fotoğraflar çekebilen veya üst düzey yakınlaştırma yapabilen bir model arıyorsanız HMD Arc 2 sizin için uygun bir seçenek olmayabilir.

HMD Arc 2'nin Batarya Özellikleri Neler?

Üründe giriş segmentte sıkça tercih edilen bir batarya kapasitesi mevcut. 5.000 mAh kapasiteli bir pilden beslenen model 10W şarj hızlarını destekliyor. Bu modeli satın aldığınızda pil ömrü gibi konularda çok fazla sorun yaşamayacağınızı söyleyebiliriz.

HMD Arc 2'nin Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

HMD Arc 2 bej ve mavi renk opsiyonlarıyla 20 Temmuz'dan itibaren satışa çıkacak. Cihazın fiyat etiketi ise 90 dolar (4.218 TL) olarak açıklandı. Buna ülkemizde uygulanan vergileri de dahil ettiğimizde fiyat yaklaşık 8.000 TL seviyelerine karşılık geliyor. Öte yandan selefinin de Türkiye'de satışa çıkmaması nedeniyle yeni modelin de ülkemizi pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

HMD Arc 2 tabiri caizse alo desin yeter diyen kullanıcılar için uygun bir model gibi görünüyor. Zira özelliklerine baktığımda giriş segmente hitap ettiğini görebiliyorum. Üstelik fiyatı da çok uygun. Ancak ben mobil oyun oynamayı ve fotoğraf çekmeyi seviyorum diyen bir kullanıcıysanız sizin için pek de uygun olmayacağını söyleyebilirim.