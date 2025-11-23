Skyrim Modu Fat Idiot Son, Oyunculara Kafayı Yedirtti

Her oyunda elbet oyuncuları kanser eden bir görev veya sekans oluyor. Kimi zaman oyuncuları oyunu sildirme noktasına getirir iken, kimi zaman da gerçekten sildiriyor ve incelemeler de esip gürlemesine neden oluyor. Skyrim de Fat Idiot Son ile bu listede kendisine sağlam bir yer edindi diyebiliriz. Sabır sınırlarını zorlayan görev dizi, oyunun tarihinde bir ilk olarak nitelendiriliyor.

Fat Idiot Son Modu, Sykrim Oyuncularına İllallah Ettirdi

Peki bu Fat Idiot Son ile ilgili bu kadar özel olan durum nedir? Esasında bir mod olup, beraberinde bir görev zinciri ile geliyor. Hedef ise kaçırılmış olan Rufus isimli bir çocuğu bulmak ve geri getirmek. Kolay görünüyor, değil mi? Ne var ki 'dakika bir gol bir' deyimini karşılayan garipliklerin baş göstermesi fazla zaman almıyor. Kurtarmak durumunda olduğumuz karakterin herhangi bir anlama bağlanamayan çıkışları, davranışlarındaki gariplikler ve olaylara karşı tepkisiz kalışı ile sabır testi olacağını hemen belli ediyor.

Kurtarma safhası sonrasında ise bu defa vahşi doğada rehberlik etmek durumunda kalıyoruz. Oyunun dünyası yeteri kadar tehlikeli iken söz konusu karakterin hiçbir komuta kulak asmamasının ve kendi başına buyruk hareket etmesinin, vampir toplulukları ve çeşitli yaratıklar ile yolların kesişmesi ve bitmek bilmeyen çatışmalar söz konusu olduğunda kısa sürede fazlasıyla baş ağrıtıcı hale geldiği ve kabusa döndüğü söyleniyor. Dahası ise son aşamada kafasına göre korumalara saldırması ise sabır taşının çatlaması için en büyük etken oluyor.

Eğer söz konusu mod ile gelen görevi denemek gibi bir düşünceniz varsa, yorumlara bakılırsa, çelikten bir sabrınızın olması gerekiyor. Yine de denemek isteyen takipçilerimiz, ilgili moda buradan ulaşabilirler. Şimdiden keyifli bir deneyim olmasını dileriz. Ayrıca modu denedikten sonra, düşüncelerinizi bizimle yorum kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.