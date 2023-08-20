Elektrikli Otomobil Markası Skywell, Türkiye’de Batarya Üretim Fabrikası Açacak!

Ulu Motor distribütörlüğüyle Türkiye pazarına giren Skywell'in üreticisi Skyworth, Türkiye'de batarya üretebilmek için yatırım yapmaya karar verdi.

Marka, Çin'deki batarya üretimi başarısını Türkiye'de de göstermek istiyor. Hatta Türkiye'de kurulacak fabrikada Skywell'in piyasaya süreceği yeni modellerinin üretilmesi bekleniyor.

Bu yatırımın, geleceğin enerji kaynaklarına çözüm sunma hedefinde öncü olacağı düşünülüyor.

Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş, Skywell'in Türkiye'de 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 800+4C mimariye sahip batarya fabrikası açacağını duyurdu.

Ulubaş açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Otomotiv pazarının dönüşümünde oldukça önemli bir unsur olan bataryayı Türkiye’de üretmek için oldukça heyecanlıyız. 2024 yılının ilk çeyreğine kadar açılacak batarya fabrikamız için artık geri sayıma başladık. Günümüzde enerji depolama sistemleri de oldukça kritik bir öneme sahip oldu. Depolama sistemleri, yenilenebilir enerjiye destek olmanın ötesinde kullanıcı ve şebekeye hayati katkılar sunuyor. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak bu çalışmalarımızda yenilenebilir enerjinin artmasıyla sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamızın da hızlanacağını öngörüyoruz."