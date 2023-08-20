Elektrikli Otomobil Markası Skywell, Türkiye’de Batarya Üretim Fabrikası Açacak!
Çin merkezli elektrikli otomobil markası Skywell, batarya üretimi için Türkiye'de fabrika açacağını duyurdu. İşte ayrıntılar!
Ulu Motor distribütörlüğüyle Türkiye pazarına giren Skywell'in üreticisi Skyworth, Türkiye'de batarya üretebilmek için yatırım yapmaya karar verdi.
Marka, Çin'deki batarya üretimi başarısını Türkiye'de de göstermek istiyor. Hatta Türkiye'de kurulacak fabrikada Skywell'in piyasaya süreceği yeni modellerinin üretilmesi bekleniyor.
Bu yatırımın, geleceğin enerji kaynaklarına çözüm sunma hedefinde öncü olacağı düşünülüyor.
2024 Yılının İlk Çeyreğinde Açılacak!
Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş, Skywell'in Türkiye'de 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 800+4C mimariye sahip batarya fabrikası açacağını duyurdu.
Ulubaş açıklamasının devamında ise şunları söyledi:
“Otomotiv pazarının dönüşümünde oldukça önemli bir unsur olan bataryayı Türkiye’de üretmek için oldukça heyecanlıyız. 2024 yılının ilk çeyreğine kadar açılacak batarya fabrikamız için artık geri sayıma başladık. Günümüzde enerji depolama sistemleri de oldukça kritik bir öneme sahip oldu. Depolama sistemleri, yenilenebilir enerjiye destek olmanın ötesinde kullanıcı ve şebekeye hayati katkılar sunuyor. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak bu çalışmalarımızda yenilenebilir enerjinin artmasıyla sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamızın da hızlanacağını öngörüyoruz."
Fabrikada üretilecek bataryaların 480 kw yüksek hızlı şarj gücüne sahip olacağı biliniyor.
Skywell'in ET-5 modelinin 120 kw hızlı şarj teknolojisi ile yüzde 30’dan yüzde 80’a kadar yaklaşık 40 dakikada şarj olduğunu düşünürsek, yeni üretilecek 480 kw şarj gücü sayesinde artık aracın 5 kat daha hızlı şarj olacağını söyleyebiliriz.
Bu da 4C süper hızlı şarj teknolojisinin yaklaşık 8 dakika içinde %0'dan %80'e başarılı dolum gerçekleştireceği anlamına geliyor.
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Sizce şirketin Türkiye'de fabrika açması otomobil sektörünü olumlu etkileyecek mi? Yorumlarda buluşalım.
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