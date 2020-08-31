Slack Masaüstü Uygulaması Büyük Tehlike Saçıyor: Hackerlar Müdahale Etti!

En popüler iş odaklı iletişim platformlarından birisi olarak bilinen Slack, masaüstü uygulaması nedeniyle az daha büyük bir sorun yaşayacaktı. Ancak son anda beyaz şapkalı olarak da nitelendirilen etik hackerlar duruma müdahale etmeyi başardı. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Uzaktan kod çalıştırmaya olanak sağlayan güvenlik açığı, aynı zamanda birçok kişinin verilerinin sızdırılmasını da sağlayabilir. Herhangi bir hacker'ın gizli dosyalara, şifrelere, internet ağına ve daha birçok şeye erişmeleri durumu çok daha vahim hale getirebilirdi.

Slack masaüstü uygulaması sanıldığı kadar güvenli değil

HackerOne'da yayınlanan güvelik açığı, hızlı bir şekilde şirketin ana gündem konusu oldu. Slack platformu, iş yaşamı ile ilgili aksaklıkların ne demek olduğunu gayet açık bir şekilde biliyor. Bazı şirketler oluşacak herhangi bir zaman kaybında milyon dolarlık zararlara uğrayabilir.

Birçok uygulama son dönemlerde uzaktan çalıştırılan kodlarla ilgili problemler yaşıyor. Bu tür saldırılar genellikle çok daha zor bir şekilde tespit edildiği için zararı büyük olabiliyor. Bilgisayar güvenliğiyle ilgilenen birçok kullanıcı, 20 milyar dolar değerindeki Slack'in sadece 1.750 dolar vermesine de tepki gösterdi. Normal şartlarda bundan çok daha fazla miktarda ödeme yapması gerekiyordu.

Gelen tepkiler üzerine uzaktan kod çalıştırma saldırılarının içinde bulunduğu kritik kategorisi güncellendi. Böylece hacker en az 5000 dolar alabilmenin bir yolunu bulmuş oldu. Sizce Slack gibi platformlar gerçekten de güvenilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.