Slack'in Gelişmeleri Paylaşan X Hesabı Emekliye Ayrılıyor

Slack resmî hesabı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Slack'in daha önce platformdaki sorunlar ve kesintilerle ilgili güncellemeleri paylaşan X'teki durum hesabını kullanımdan kaldırdığını duyurdu.

Slack Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Kevin Albers, The Verge'e yaptığı açıklamada, "Olaylarla ilgili iletişimimizi konsolide etmek ve kaynakları müşterilerimiz tarafından daha önemli alanlara odaklamak için @SlackStatus hesabını emekliye ayırma kararı aldık." dedi.

Hesap, Slack'de yaşanan sorunları ve gelişmeleri araştırırken haberdar olmak için yararlı bir yoldu ancak artık ne yazık ki aktif olarak kullanılmayacak.

Slack Status Hesabı Artık Aktif Olmayacak

We have made the decision to retire this account. Moving forward, the Slack Status site, https://t.co/pvGy3wW3MN, will be the source of truth for all incident news. Alerts will also be available through the RSS and Atom feeds linked at the bottom of the Slack Status home page. — Slack Status (@SlackStatus) October 19, 2023

Slack'in mevcut durumunu takip etmek isteyenler için Albers Slack'in ana durum sayfasına işaret etti ve @SlackHQ hesabına yöneltti.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alımı sonrasında Tweet Deck ve benzeri araçları ücretli hâle getirmesiyle otomatik hesaplar da bot ve spam statüsüne girdiğinden birçoğu kullanılamaz hâle geldi. Birçoğu ise maliyetinin karşılanması zor olduğundan yayın hayatını durdurdu.

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