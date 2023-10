Slack'in Gelişmeleri Paylaşan X Hesabı Emekliye Ayrılıyor

Slack resmî hesabı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Slack'in daha önce platformdaki sorunlar ve kesintilerle ilgili güncellemeleri paylaşan X'teki durum hesabını kullanımdan kaldırdığını duyurdu.

Slack Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Kevin Albers, The Verge'e yaptığı açıklamada, "Olaylarla ilgili iletişimimizi konsolide etmek ve kaynakları müşterilerimiz tarafından daha önemli alanlara odaklamak için @SlackStatus hesabını emekliye ayırma kararı aldık." dedi.

Hesap, Slack'de yaşanan sorunları ve gelişmeleri araştırırken haberdar olmak için yararlı bir yoldu ancak artık ne yazık ki aktif olarak kullanılmayacak.

We have made the decision to retire this account. Moving forward, the Slack Status site, https://t.co/pvGy3wW3MN, will be the source of truth for all incident news. Alerts will also be available through the RSS and Atom feeds linked at the bottom of the Slack Status home page.