Slack'in Yenilenen Tasarımı Kullanıcılara Ulaşmaya Başladı: Tepkiler Büyük!

Dünya genelinde bazı ofis çalışanları bu sabah uyandığında gerçek anlamda şaşırdıkları bir durumla karşılaştı.

Slack bugün itibariyle tasarımını ve arayüzünü büyük ölçüde değiştirdi ancak pek çok kullanıcı yeniliklere alışabilmiş değil.

Slack'in Yenilenen Tasarımı Nasıl Görünüyor?

Slack'in web sitesinde yenilenen tasarıma yönelik çalışmaların Ağustos ayında başladığını ancak kullanıcılarına yavaş yavaş gönderilmeye başlandığı söyleniyor.

Sosyal medyadaki tepkilere bakılırsa, son bir gün içinde çok sayıda kullanıcı yeni görünüme kavuşmuş gibi görünüyor. Şirket SSS sayfasında "İlk bakışta Slack, görmeye alışık olduğunuzdan oldukça farklı görünebilir." diye belirtiyor.

Slack en son, platformuna yönelik gelişmeleri paylaştığı X hesabını emekliye ayırdığını açıkladığında gündeme gelmişti.

Peki siz Slack'in yenilenen tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.