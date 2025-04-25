700 Bin TL Değerindeki Bu Arabada Boya, Hoparlör ve Dokunmatik Ekran Yok

Türkiye'deki araba fiyatları neredeyse her geçen gün artıyor. Bunun en büyük nedeni vergiler ve TL'nin değer kaybetmesi olsa da global otomobil fiyatlarında da artış söz konusu. Özellikle elektrikli araçların yükselişiyle giderek daha kötü hale gelen bu durum, potansiyel kullanıcıları da kötü etkiliyor.

Ancak Slate Auto, 2026'da piyasaya sürmeyi planladığı Slate Truck modeliyle uygun fiyatlı araç arayanlara bir alternatif sunmayı amaçlıyor. Yaklaşık 20 bin dolarlık (yaklaşık 768 bin TL) fiyat etiketiyle dikkat çeken bu modelin maliyeti, boya, hoparlör ve ekran gibi özelliklerde yapılan kısıtlamalarla düşürülmüş durumda.

Slate Auto'nun 2026'da Çıkaracağı Arabada Boya, Hoparlör ve Ekran Yok

Halk arasında giriş seviyesi araçlar için sıkça kullanılan "boş + boş paket" ifadesini mutlaka duymuşsunuzdur. Ancak Slate Truck, modern otomobillerin "olmazsa olmaz" sayılan özelliklerinden feragat ederek bu tanımı adeta baştan yazıyor.

Boyasız gövdesi, ekransız iç mekanı ve 'kendin yap' felsefesiyle üretilen bu araç, maliyetleri düşürerek ulaşılabilirliği artırmayı amaçlıyor. Bu minimalist yaklaşım, hem maliyetleri azaltıyor hem de tamamen kişiselleştirilebilir bir platform sunuyor. Böylece araç sahipleri, araçlarını kendi zevklerine göre özgürce özelleştirebilecekler.

Slate, otomobil kişiselleştirmeye de yeni bir soluk getiriyor. Vinil kaplamalarla renk değiştirmek, SUV kitleriyle genel yapıyı dönüştürmek ve hatta özel ses sistemleri kurmak mümkün. Boyasız gövdesi sayesinde geleneksel otomobil üretiminin en masraflı kalemlerinden birinden kurtulan Slate, tek model, tek renk ve sıfır opsiyonla üretim sürecini basitleştiriyor.

Ancak bunun ne kadar başarılı olacağını ve aracın tüm özelliklerini zaman içerisinde. Türkiye'de de elektrikli araç üretimi hız kazanırken, Slate Truck'ın felsefesi yerli markalar için ilham verici olabilir. Vergi avantajları ve yerli üretimle birlikte, benzer bir minimalist elektrikli araç Türkiye'de de üretilebilir. Özellikle TOGG'un ardından gelecek yeni projeler, bu tarz düşük bütçeli ancak işlevsel araçlara odaklanabilir.