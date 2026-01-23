Bütçe Dostu Bilgisayar Tanıtıldı! 16 GB RAM ve Dahası

Bütçe dostu Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Slimbook One isimli yeni bir mini PC tanıtıldı. Bununla beraber bilgisayarın tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan bilgisayar, güçlü işlemci ve 16 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Slimbook One Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 çekirdek, Zen 5, 50 TOPS NPU) / AMD Ryzen 7 H 255 (8 çekirdek, Zen 4)

AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 çekirdek, Zen 5, 50 TOPS NPU) / AMD Ryzen 7 H 255 (8 çekirdek, Zen 4) Ekran Kartı: Radeon 890M (Zen 5) / Radeon 780M (Zen 4)

Radeon 890M (Zen 5) / Radeon 780M (Zen 4) RAM: 16 GB (128 GB'a kadar artırılabiliyor.)

16 GB (128 GB'a kadar artırılabiliyor.) Depolama: 500 GB (16 TB'a kadar artırılabiliyor.)

500 GB (16 TB'a kadar artırılabiliyor.) Portlar: 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 2.0, 2 x USB4 Type-C, HDMI 2.1, DisplayPort 2.0, OCuLink, 2 x 2.5G Ethernet, 3.5 mm ses, WiFi 6/7, Bluetooth 5.2

2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 2.0, 2 x USB4 Type-C, HDMI 2.1, DisplayPort 2.0, OCuLink, 2 x 2.5G Ethernet, 3.5 mm ses, WiFi 6/7, Bluetooth 5.2 Boyut: 130 × 158 × 53 mm

130 × 158 × 53 mm Ağırlık: 0,7 kg

Slimbook One'ın işlemci tarafında AMD Ryzen AI 9 HX 370 ve AMD Ryzen 7 H 255 olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen AMD Ryzen AI 9 HX 370, dört adet Zen 5 ve sekiz adet Zen 5c olmak üzere toplamda 12 adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci 5.1 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

4 nm üretim süreciyle geliştirilen AMD Ryzen 7 H 255'te sekiz adet çekirdek mevcut. İşlemci 4.9 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Bilgisayarda 16 GB DDR5-5600 RAM bulunuyor. Kullanıcılar istediği zaman 128 GB’a kadar kadar arttırabiliyor. Depolama tarafında ise 512 GB SSD yer alıyor. Bu depolama, 16 TB'a kadar yükseltilebiliyor.

AMD Ryzen 7 H 255 işlemcisine sahip sürümde Radeon 780M ekran kartı, AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisine sahip sürümde ise Radeon 890M ekran kartı bulunuyor. Oculink desteği sayesinde bilgisayara harici ekran kartı takılabiliyor. Böylece çok daha yüksek grafikli oyunlar oynanabiliyor.

Slimbook One Fiyatı

Slimbook One'ın AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisine sahip sürümü için 699 dolar (30.303 TL), AMD Ryzen 7 H 255 işlemcisine sahip sürümü için 999 dolar (43.308 TL) fiyat etiketi belirlendi. Gri renge sahip olan bilgisayar ylanızca 0,7 kilogram ağırlığında ve 130 × 158 × 53 mm boyutlarında.