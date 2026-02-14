EKG Analizi Yapabilen Akıllı Yüzük Tanıtıldı! 30 Gün Pil Ömrü Sunuyor

Smalth, yeni akıllı yüzüğü Titanium Pro'yu tanıttı. İlk olarak geçen yıl piyasaya sürülen standart modelden sonra gelen bu cihaz, gelişmiş sağlık özellikleri ile ilgi odağı hâline gelecek gibi görünüyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir yüzük gibi görünse de kullanıcılara sunduğu özellik yelpazesi yüzüğü oldukça işlevsel hâle getiriyor.

Smalth Titanium Pro'nun Özellikleri Neler?

EKG Analizi: Kalp ritmi takibi ve detaylı analiz.

Kalp ritmi takibi ve detaylı analiz. Sağlık Takibi: Nabız (kalp atış hızı) ve SpO2 (kanda oksijen seviyesi) ölçümü.

Nabız (kalp atış hızı) ve SpO2 (kanda oksijen seviyesi) ölçümü. Uyku Analizi: Detaylı uyku evreleri ve uyku kalitesi takibi.

Detaylı uyku evreleri ve uyku kalitesi takibi. Aktivite İzleme: Yürüyüş, koşu, bisiklet ve yüzme dahil çoklu spor modu.

Yürüyüş, koşu, bisiklet ve yüzme dahil çoklu spor modu. Pil Ömrü: Tek şarjla 7 güne kadar kullanım; şarj kutusu ile toplam 30 gün.

Tek şarjla 7 güne kadar kullanım; şarj kutusu ile toplam 30 gün. Su Dayanıklılığı: 10 ATM.

10 ATM. Ağırlık: 2,7 gram.

2,7 gram. Boyutlar: 7,6 mm genişlik ve 2,3 mm kalınlık.

7,6 mm genişlik ve 2,3 mm kalınlık. Renk Seçeneği: Siyah.

Siyah. Ölçü Seçenekleri: 8’den 13’e kadar altı farklı parmak ölçüsü.

Smalth Titanium Pro'nun'nun sağlık odaklı özelliklerin başında ise EKG analizi özelliği geliyor. Kalp atış hızının yanı sıra kandaki oksijen seviyesini de düzenli olarak takip ederek sağlık durumunuz hakkında bilgi sahibi olmanıza imkân tanıyan cihaz, detaylı uyku analizi de gerçekleştirebiliyor.

Yürüyüş yapmak, koşmak, bisiklet sürmek ve hatta yüzmek de dahil olmak üzere çok çeşitli fiziksel aktiviteleri takip edebilen akıllı yüzük, 7 günlük sağlık verisini depolayabiliyor. Cihaz, normal kullanımda 7 güne kadar pil ömrü sunuyor ancak yanında gelen şarj kutusu ile birlikte toplam kullanım süresi 30 güne kadar çıkabiliyor.

10 ATM su direncine sahip olan cihaz, titanyum tasarımla birlikte geliyor. 2,7 gram ağırlığında, 7,6 mm genişliğe ve 2,3 mm kalınlığa sahip ki bu, standart modelin ölçülerine denk geliyor. Titanium Pro, sadece siyah renk seçeneği ile sunuluyor ve 'den 13'e kadar altı farklı ölçüden biri tercih edilerek alınabiliyor.

Smalth Titanium Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Smalth Titanium Pro için 128 dolar (5 bin 581 TL) fiyat etiketi belirlendi. Herhangi bir abonelik ücreti olmadan bütün özellikleri kullanılabiliyor. Ne var ki Smalth şu anda küresel çapta faaliyet yürüten bir marka değil. Bu da cihazın yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulmasının pek mümkün olmadığı anlamına geliyor.