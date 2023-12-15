SWM Motor Türkiye'ye Getireceği İlk Araçların Fiyatlarını Açıkladı: İşte O Araçlar!

Shineray Grubu'nun İtalyan markası SWM, Türkiye pazarına giriş yaptı ve markanın Türkiye'ye getireceği ilk araçların fiyatları belli oldu. SWM bugün yapılan lansmanda verilen bilgiye göre Türkiye'ye önümüzdeki ay içinde G01 ve G01F modellerini getirecek. Şubat ayında Türkiye'ye G05 ve G03F modelleri gelecek, mart ayında ise G03F REEV ve X30L EV modelleri Türkiye'de elde edilebilir olacak.

SWM, Shineray Grubu İle Türkiye Pazarına Giriş Yaptı

2024’ün sonunda yeni LCV EV’yi de Türkiye’ye getireceğini duyuran şirket ilk aşamada sadece ocak ayında gelecek G01 ve G01F modellerinin fiyatını veriyor. Buna göre G01F için Premium DCT versiyon 1 milyon 270 bin TL‘den, G01 ise Elite DCT ile 1 milyon 199 bin TL, G01 Comfort MT ise 922 bin TL‘den alınabilecek.

Markanın Türkiye macerası hakkında daha önce yapılan açıklamada şunlar aktarılmıştı: “Türkiye otomotiv pazarının dinamik yapısı, uluslararası marka ve şirketlerin Türkiye’ye yatırım yapmasını teşvik ediyor.''

2023 yılında ilk olarak farklı markaların bayiliklerini alarak Türkiye pazarına giriş yapan ATMO Grubu, temsil ettiği marka sayısını artırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, uluslararası ATMO Grubu, aralık ayı itibarıyla İtalyan otomotiv üreticisi SWM markasını Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor.

ATMO Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov “Elbette Çinli Shineray Group gibi çok önemli ve büyük bir otomotiv üreticisi tarafından desteklenen SWM markasının Türk müşterilerinin beğenisini hızla kazanacağından şüphemiz yok. Ulaşılabilir ve iddialı SUV modellerimizle Türk otomotiv pazarına dinamizm getireceğimize inanıyoruz” dedi.

Anton Chernov “Kısa bir süre içerisinde Türkiye geneline yayılan güçlü yapılanmamız hazır hale gelecek. SWM Alman otomotiv endüstrisinin sofistike üretim ve sıkı kalite standardını gözlemleyerek plug-in hibritler ve elektrikli araçlar gibi pazar lideri teknolojiler ile tamamen yeni bir sürüş deneyimi sunuyor. SWM ile hedefimiz müşterilerimize tasarım ve performansın birleşimi ile güncel teknolojileri maksimum güvenlikle sunmak. SWM markasıyla kısa sürede büyük başarı elde edeceğine inancımız tam.” diye konuştu.

Ekiplerinde BMW tasarımcılarının imzası olan SWM’in Ar-Ge ve üretim kalitesi Brilliance-BMW kalite yönetim sistemine uygun şekilde gerçekleştiriliyor. BMW Group’un eski kalite direktörü Franz Gollmann tarafından gerçekleştirilen saha denetimleri ve kalite kontrolleri sayesinde tüm araçlar Avrupa standartlarında üretiliyor.

Türkiye’nin SWM’in dünya çapındaki planında en önemli Avrupa pazarlarından biri olduğunu söyleyen SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo de “Türk müşterilerimize en yüksek öncelikle davranacağız. Samimi ve içten hizmet anlayışımızla kısa zamanda Türk tüketicisinin kalbini kazanacağımıza inancımız tam” dedi.