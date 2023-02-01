Snapchat'in Ücretli Abonelik Hizmeti Rekor Aboneye Ulaştı

Snapchat en son kazanç raporunda, uygulamanın Snapchat+ abonelik hizmetinde 2 milyondan fazla ücretli aboneye sahip olduğunu söyledi. Snap, ayda 3,99 dolara mal olan ücretli planın, gelir kaynaklarını "çeşitlendirmenin" bir parçası olduğunu belirtti.

Snapchat+ 2 Milyon Aboneye Ulaştı

Şirket, Snapchat+'ı ilk olarak Haziran 2022'de ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde kullanıma sundu. Daha sonralarda ise abonelik hizmetini Hindistan, Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn, Mısır, İsrail, Danimarka, Norveç ve Hollanda'ya genişletti.

Snap, Snapchat+'ı tanıttıktan sonraki 60 gün içinde bir milyon aboneye ulaşmayı başarmıştı. Dolayısıyla şirketin 2 milyon aboneye ulaşması nispeten daha uzun sürdü.

Snapchat+ Avantajları Neler?

Snapchat+, kullanıcılara istediği kişiyi 1 numaralı arkadaşı olarak sabitleme, şirketin popüler yaratıcılara yönelik programı Snap Star'a verilen yanıtlarda öncelik ve konum paylaşımını açtılarsa "arkadaşların yakın zamanda gittiği yerler ve genel seyahat yönü" gibi özelliklere erişme olanağı tanıyor. Son çeyrekte şirket, aboneliğe özel bildirim sesleri, hikâye sona erme kontrolleri ve özelleştirilebilir sohbet duvar kağıtları gibi yeni özellikleri de abonelerin beğenisine sunmuştu.

Analitik şirketi Sensor Tower'ın verilerine göre Snap'in abonelik hizmeti, eski Twitter Blue aboneliğinden çok daha iyi gidiyordu. Ekim sonuna kadar kullanıcılar, Twitter uygulamasında toplam 6,4 milyon dolar harcadı. Karşılaştırıldığında Snap'in ücretli planı, lansmanından sonra 28 milyon dolar kazandırdı ve birçok kişi 39,99 dolarlık yıllık planı seçti. Elon Musk liderliğindeki şirket, ayda 8 dolara mal olan yeni bir Twitter Blue planına geçiş yapmış olsa da şimdilik yeni sisteme kaç kişinin abone olduğuna dair bir veri yok.

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