Snapchat'in Yeni Güncellemesi Yolda: Snapchat+ Abonelerini Sevindirecek Özellikler Geliyor!

Snapchat ekibinden gelen yeni açıklamaya göre uygulama artık kullanıcıların hesaplarını kişiselleştirmeleri için yeni yollar sunacak.

Çoğunlukla Snapchat+ abonelerini ilgilendirecek olan bu yeni güncelleme, kullanıcıların Snap Map üzerinde kişiselleştirilmiş bir ev tasarlama, süper hızlı Snap'ler paylaşma ve Bitmoji'lerini düzenleme gibi yeni özelliklere erişmelerine olanak tanıyor.

Sosyal medya şirketlerinin birbirlerinin özelliklerini kopyalamaya devam ettiği bir dönemde Snapchat, kendisini diğer platformlardan ayırmak ve aynı zamanda insanları şu anda 9 milyon kişi tarafından kullanılan abonelik hizmetine kaydolmaya ikna etmek amacıyla kullanıcıların uygulamadaki deneyimlerini kişiselleştirmeleri için yeni yollar sunmanın peşinde.

Snapchat+ Abonelerine Yeni Neler Geliyor?

Snapchat+ aboneleri Snap Map üzerinde konumlarını paylaştıkları arkadaşları tarafından görülebilecek kişiselleştirilmiş bir ev tasarlayabilecekler. Snapchat, kullanıcıların stil, renk ve daha fazlasını seçebildikleri için evlerini nasıl oluşturacakları konusunda yaratıcı olmalarına izin veriyor. Örneğin şirket, gerçekçi bir görünüm veya tuhaf bir kale bile tercih edebileceğinizi söylüyor.

Yeni özellik, Snapchat'in Snap Map'i Apple'ın Find My ve Life360 gibi diğer konum tabanlı hizmetlerden farklılaştırması için eğlenceli bir yol olarak görülüyor.

Bu dikkat çeken özelliğin yanı sıra aboneler artık sohbetlerde Bitmoji'lerinin yanında evcil hayvanlarının da görünmesini sağlayabiliyor. Evcil hayvanınız Snap Map'te zaten görünür olsa da artık uygulamada evcil hayvanınızı her zaman yanınızda bulundurabilirsiniz.

Buna ek olarak Snapchat, kullanıcılara yıldırım hızında Snap'ler gönderme olanağı sunarak abonelerin yalnızca .10, .20 ve .50 saniye süren içerikler göndermesine veya yayınlamasına izin veriyor.

Standart kullanıcılar için ise Snapchat, Bitmoji Builder arayüzünde size en çok benzeyen özellikleri seçmeyi kolaylaştıracak yeni bir "canlı ayna" özelliği sunuyor. Yeni özelliğin arkasındaki fikir, kameranın vizöründe gördüklerine göre otomatik olarak Bitmoji oluşturarak kişiselleştirmeyi daha önce mümkün olandan daha kolay hâle getirmeye yarıyor.

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