Uygun Fiyatlı Telefonlara Güç Verecek Yeni İşlemciler Duyuruldu

Akıllı telefonlar için yeni işlemciler tanıtılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Snapdragon 8 Gen 5'i tanıtan Qualcomm, kısa süre önce iki yeni işlemci daha duyurdu. Snapdragon 6s 4G Gen 2 ve Snapdragon 4 Gen 4 olarak isimlendirilen yeni işlemciler, uygun fiyat etiketine sahip akıllı telefonlara güç verecek.

Snapdragon 6s 4G Gen 2 Özellikleri

Qualcomm’un bütçe dostu akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni nesil işlemcilerden biri olan Snapdragon 6s 4G Gen 2'de 2.9 GHz hızında çalışan Kryo CPU bulunuyor. Geliştirilmiş bir Adreno GPU ile birlikte gelen Snapdragon 6s 4G Gen 2, önceki nesle kıyasla yüzde 20 oranında daha iyi bir grafik performansı sunuyor.

Full HD+ çözünürlüğe sahip ekranlarda 120 FPS desteği sunan işlemcide yapay zekâ entegrasyonu da mevcut. Bu sayede sesli asistanlarda daha hızlı yanıtlar alınabiliyor. Böylece daha iyi bir deneyim elde ediliyor. Kamera tarafında 108 megapiksel çözünürlük desteği ve çoklu çekim özellikleri de bulunuyor.

Snapdragon 4 Gen 4 Özellikleri

Adreno GPU ile birlikte gelen Snapdragon 4 Gen 4, 3.2 GHz hızında çalışan Kryo CPU'ya sahip. Giriş ve orta segment telefonlar için geliştirile nişlemci, Full HD+ çözünürlüğe sahip olan ekranlarda 120 FPS desteği sunuyor. 5G desteğine sahip olan işlemci, bu sayede uygun fiyatlı telefonlarda yüksek hızda internet bağlantısını mümkün kılıyor.

Yeni nesil Wi-Fi teknolojilerini destekleyen Snapdragon 4 Gen 4, önceki nesle göre daha hızlı ve stabil bir kablosuz bağlantı sunuyor. İşlemci, 108 megapiksel çözünürlüğe kadar kamera desteği ve donanım tabanlı noise azaltma özelliği sayesinde önceki nesle göre daha net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Yeni Snapdragon İşlemciler Telefonlarda Ne Zaman Kullanılacak?

Snapdragon 6s 4G Gen 2 ve Snapdragon 4 Gen 4, 2026 yılında satışa sunulacak uygun fiyatlı akıllı telefonlara ve tabletlere güç verecek. Qualcomm tarafından duyurulan yeni işlemcilerin ilk hangi akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılacağı ise henüz belli değil.