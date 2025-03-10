Snapdragon 7s Gen 3 Benchmark Sonuçları: Performansı Nasıl?

Snapdragon 7s Gen 3, Nothing Phone 3a Pro modeli üzerinden test edildi ve oldukça dikkat çeken sonuçlara imza attı. İlk kez Ağustos 2024'te duyurulduğundan beri dikkat çeken bir yonga seti olarak Adreno 810 GPU ve 8 çekirdekli işlemcisi ile donatıldı ve fiyat/performans arayanlar için biçilmiş kaftan olarak öne çıkıyor. Kağıt üstünde her şey tamam görünüyor, peki test sonuçları ne söylüyor? Gelin AnTuTu ve Geekbench testlerine bir bakalım...

Snapdragon 7s Gen 3 Geekbench Skoru

Geekbench v6 testinde, Nothing Phone 3a Pro şu sonuçları aldı:

Tek çekirdek skoru: 1,189

Çok çekirdek skoru: 3,356

Tek çekirdek performansı, günlük kullanımda ve tek iş parçacıklı uygulamalarda iyi bir akıcılık sunarken, çok çekirdek performansı da yoğun işlemler için yeterli seviyede. Özellikle birden fazla uygulama açıkken veya oyun oynarken tatmin edici bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz.

Sırada AnTuTu sonuçları var: Snapdragon 7s Gen 3, AnTuTu v10'da 815,716 puan alarak orta segmentte güçlü bir konumda olduğunu gösterdi.

Testin detaylarına baktığımızda, CPU 275,699, GPU 200,564, bellek 174,454 ve kullanıcı deneyimi 164,998 puan almış. Yani çipin oyun performansında ve çoklu görevlerde iyi bir deneyim sunduğunu gösteriyor.

Snapdragon 7s Gen 3 Özellikleri

Bu işlemci, orta segmentte yer alan birkaç popüler modelde karşımıza çıkıyor. LPDDR5 RAM desteği ve UFS 3.1 depolama seçenekleri sayesinde telefonlar hem hızlı açılıyor hem de veri transferleri oldukça hızlı gerçekleşiyor. Nothing Phone 3a ve 3a Pro, Realme 14 Pro+ 5G ve Redmi Note 14 Pro+ 5G gibi modeller şu an Snapdragon 7s Gen 3 ile donatılmış durumda. Adreno 810 GPU, Snapdragon Elite Gaming özellikleriyle desteklenmiş; bu da oyunlarda daha iyi kare hızları ve grafik kalitesi demek oluyor.

Bu yonga seti 4nm üretim sürecinden geçmiş ve TSMC tarafından üretilmiş. 2.5 GHz hızında çalışan Cortex-A720 çekirdeği sayesinde iyi bir performans sunarken, Cortex-A520 çekirdekleriyle de güç verimliliğini koruyor.

Bağlantı kanadında ise Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 desteğiyle güçlü bir internet ve kablosuz bağlantı deneyimi sağlıyor. Kamera tarafında ise 200MP’ye kadar sensör desteği, 4K video kaydı ve gelişmiş yapay zeke destekli görüntü işleme sunuyor.