Xiaomi 18 ve Galaxy S27 İşlemcisi: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Sızdırıldı!

Şu anda bir Android cihazda yer alabilecek en güçlü işlemci olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 geçtiğimiz ay duyuruldu ve bu telefondan güç alan ilk telefonlarda piyasaya sürüldü. Arka kamerasında yer alan ekran ile dikkat çeken Xiaomi 17 Pro ve Pro Max bu işlemciden güç alıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Özellikleri Nasıl Olacak?

Bu amiral gemisi işlemci telefonlarda henüz yaygınlaşmamışken Eylül 2026'da piyasaya sürülecek Snapdragon 8 Elite Gen 6’nın detayları ortaya çıkmaya başladı. TSMC’nin 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek olan yeni platform; güç tüketimi ve performans tarafında önceki nesle kıyasla önemli kazanımlar sunacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 6; LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama teknolojilerini destekleyecek. Ancak tüm bu yeniliklerin bir bedeli var: Gen 5’e kıyasla daha pahalı olacağı belirtiliyor. Bu durum da Gen 6’yı kullanan telefonların, günümüzdeki amiral gemilerine göre daha yüksek fiyatlarla karşımıza çıkacağı anlamına geliyor.

Performans ve verimlilik artışlarının bu fiyat farkını hak edip etmeyeceğine ise ancak Snapdragon 8 Elite Gen 6’lı cihazlar gelecek yıl piyasaya çıktığında karar verebileceğiz.