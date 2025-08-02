Rakibi Yok: Yılın En Güçlü Mobil İşlemcisi Sızdırıldı!

Teknoloji dünyasından doğru sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station, Qualcomm'un iki yeni amiral gemisi yonga setini ortaya çıkardı. Yeni nesil işlemciler, iki farklı isimle gelecek. Bunlardan biri Snapdragon 8 Gen 5, diğeri ise Snapdragon 8 Elite 2 işlemcileri olacak. Özellikle Snapdragon 8 Elite 2'nin adı önemli, çünkü 2026'nın en güçlü Android işlemcisi olarak öne çıkıyor. Snapdragon 8 Gen 5 ise büyük ihtimalle Elite 2'nin bir alt modeli olacak.

2026'nın En İyi İşlemcisi: Snapdragon 8 Elite 2 Özellikleri

3. nesil Oryon mimarisiyle 2 tane Prime + 6 tane performans çekirdeğine sahip olan Elite 2 işlemcisinin standart modeli 4.6 GHz performans gösteriyor. Önceki nesillerde 12 MB olan Adreno 840 GPU saat hızı, yeni nesilde 16 MB'a yükseltildi. Ana model, TSMC'nin N3P süreciyle üretiliyor. Samsung'a özel bir varyant olan "For Galaxy" ise Samsung Foundry SF2 2 nm sürecine dayanıyor.

Benchmark testleri henüz yapılmadı ancak ilk tahminler, bu işlemcinin tek çekirdekte 4.000, çok çekirdekte 11.000 puanı geçeceğine işaret ediyor. AnTuTu skoru ise 4 milyona yakın olabilir. %30'luk grafik performansı artışı ve LPDDR6 bellek desteği sayesinde, Snapdragon 8 Elite'e kıyasla ortalama %25 daha fazla puana sahip olması muhtemel.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 5 Reddedildi

2024'ün sonunda tanıtılan Snapdragon 8 Elite, "8 Gen 4" yongasının yerine getirildi. SM8845 kod adlı yonganın şimdi Snapdragon 8 Gen 5 ismiyle anılacağı doğrulandı. Bu bir nevi isim karmaşasına yol açıyor ve segmentte yeni modellerin nasıl işleyeceği sorusunu akıllara getiriyordu. Dahası, önceden gündeme gelen SM8835 kodlu "Snapdragon 8s Gen 5" modeli iptal edildiğinden ötürü Qualcomm'un ürün yelpazesi gittikçe daha karmaşık bir hale bürünüyor.