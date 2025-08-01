Nintendo Switch 2 Sadece 7 Haftada PlayStation 5'i Ezip Geçti!

5 Haziran 2025'te piyasaya sürülen Nintendo Switch 2, daha ilk 4 gününde 3.5 milyonluk satış rakamına ulaşarak şirket tarihindeki en hızlı başlangıcı yapmıştı. Aradan geçen 7 haftalık süre zarfında ise rekor bir satış miktarına ulaşmayı başardı. Bununla beraber PlayStation 5, Xbox Series X|S gibi konsollar ve Nintendo'nun kendi konsolu eski nesil Switch bile geride kalmış oldu. Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, açıklamasında bu başarının kendileri için tarihi bir eşik olduğuna vurgu yaptı.

Switch 2 Dünya Genelinde 6 Milyon Sattı

Nintendo'nun 2026 mali yılının ilk çeyreğini kapsayan raporlarına göre, 30 Haziran'da sona eren çeyrek dönemine kadar 5.82 adet Switch 2 satıldı. Bu sayı, Temmuz sonundan itibaren 6 milyon adedi aştı. Böylece PlayStation 5'in ilk ayında 4.5 milyon birim satma başarısını da gölgede bırakmış oldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse Switch 2, diğer üç konsolu açık ara şu şekilde geride bırakıyor:

PlayStation 5 : ilk ayda 4.5 milyon

: ilk ayda 4.5 milyon Xbox Series X|S : yaklaşık 3.1 milyon

: yaklaşık 3.1 milyon İlk nesil Switch: 2.74 milyon

Ubisoft ve Nintendo İş Birliği Masada

Nintendo Switch 2'nin başarısı sadece daha gelişmiş bir donanıma bağlı değil; şirketin yeni oyunları hep üst notadan platforma getirmesi de bu başarının bir parçası. Klasik Nintendo oyunlarının yanı sıra AAA yapım denilen üst düzey oyunlar da bu konsolda yer alıyor. Son gelen haberler, Ubisoft ve Nintendo iş birliğine işaret ediyordu. Ubisoft'un satış rekorları kıran, efsane Assassin's Creed serisinin son oyunu Shadows, yakın zamanda Switch 2'ye gelecek. Bunun gibi daha fazla oyunun getirilmesi, Switch 2'yi oldukça cazip kılıyor.

Nintendo Switch 2 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Nintendo Switch 2 Türkiye satış fiyatı, ürünün distribütör garantili olup olmadığına ve ek bir paketle gelip gelmediğine göre değişiklik gösteriyor. Büyük teknoloji mağazalarındaki Nintendo Switch 2; Mario Kart World paketiyle birlikte geldiği için ₺42.999 - ₺47.999 arasında değişiyor. Sadece konsolu satın almak isterseniz, ithalatçı garantili versiyonu ₺25.000'ye satılıyor.