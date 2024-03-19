Snapdragon 8s Gen 3 İşlemcili Redmi Note 13 Turbo Modeli Yakında Tanıtılabilir!

Qualcomm'un yeni Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinin tanıtılması ile birlikte bu işlemciden güç alacak olan akıllı telefonların hangileri olacağı bilgisi de yavaş yavaş gelmeye başladı.

Motorola Edge 5 Pro bu işlemciye sahip olacak ilk telefon olma özelliğini elinde tutarken Redmi de bu yeni işlemciyle donatılmış yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini duyurdu.

Henüz belirli bir model olmakla birlikte bu telefonun Redmi Note 13 Turbo olacağına yönelik işaretler veriliyor. Tabii bu ürün şu an tamamen plan aşamasında olduğu için çok fazla bilgi yer almıyor.

Redmi Note 13 Turbo Yeni İşlemciye Kavuşuyor

Geçtiğimiz sene Mart ayında Redmi, Snapdragon 7+ Gen 2 işlemciye sahip Note 12 Turbo modelini tanıtmıştı. Bundan yola çıkarak yeni gelecek olan modelin de bir üst seviyedeki işlemciye sahip olacağı düşünülüyor.

İlk söylentiler Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci olacağı yönündeydi ancak yeni gelen bilgilere göre Note 13 Turbo'nun Snapdragon 8s Gen 3 ile piyasaya çıkacağı söylendi.

Bunların yanı sıra Redmi Note 12 Turbo, küresel pazara Poco F5 adıyla duyurulmuştu. Şimdi aynı durum Note 13 Turbo için de yaşanacak gibi duruyor. Bu isimle Çin pazarında satışa çıkacak olan telefon modeli, küresel satışa Poco F6 ismiyle çıkacak.

Xiaomi, Redmi haricinde Civi 4 Pro telefonunun da Snapdragon 8s Gen 3 çipine sahip olacağını duyurdu. Bu telefon modelinin lansman tarihi de 21 Mart olarak belirlendi. Ancak ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı.