Dünyanın En Güçlü İşlemcisini Bu İki Telefon Alacak

Akıllı telefon rekabetindeki en güçlü Çinli markalar Xiaomi ve Realme, Qualcomm'un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 8 Elite 2 desteğini arkasına aldı. İlk işlemciyi Xiaomi'nin 16 serisi ile alacağı zaten doğrulanmıştı; şimdi ise Çinli sosyal medya platformu Weibo'daki güvenilir kaynaklara göre sırada Realme var. Bu güçlü işlemci, Realme GT 8 serisinde kullanılacak.

Yeni seri Realme modellerinin standart bir GT 8 ve bir GT 8 Pro varyantları olacağı konuşuluyor. Yine söylentilere göre bu telefonlar, güçlü işlemcinin yanı sıra 200 megapiksellik periskop telefoto kamera ve 7.000mAh'lik devasa bir batarya gibi özelliklere sahip. Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) ise şu an piyasadaki birçok üst düzey telefonda bulunan Snapdragon 8 Elite'in halefi ve senenin en iyi işlemcisi olarak kayıtlara geçecek.

Snapdragon 8 Elite 2 İşlemcisi Özellikleri

Sektörün en iyi işlemcisi olacak kadar iddialı olan Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi, her şeyden önce yeni nesil yapay zekâ özellikleri ve Oryon CPU çekirdekleriyle dikkat çekiyor. İlaveten Adreno 840 grafik birimiyle göz kamaştıran bu üstün modelin selefine kıyasla %25'e varan daha yüksek işlemci performansı sunması bekleniyor.

Ana çekirdeğin 4.4 GHz'in üzerinde saat hızlarını görebiliyor. Üst düzey performans ve verimlilik için TSMC'nin gelişmiş 3nm üretim süreciyle üretiliyor. Bellek kısmına baktığımızda ise yine yeni nesil LPDDR6 RAM detayını görüyoruz. Üstün donanımlar, yapay zekâ ile harmanlandığında NPU gücü 100 TOPS (saniyede trilyon işlem) seviyelerine kadar çıkıyor.

Snapdragon 8 Elite 2 GPU biriminde yer alan 16 MB'lık bağımsız bir önbellek, grafik performansında %30'a kadar artış sağlıyor — bu da yoğun grafik talep eden mobil oyunlarda üst düzey performans demek. Ayrıca oyun deneyiminin kesintisiz gerçekleşmesi için Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve gelişmiş 5G bağlantı teknolojileri de geliştirilmiş.

Snapdragon 8 Elite 2 Geekbench ve AnTuTu Skoru

Snapdragon 8 Elite 2 için resmi benchmark sonuçları açıklanmadı. Teknoloji sektörünün öncü isimleri, yaptıkları sızıntılarla kullanıcılara birkaç fikir veriyor. Onlardan gelen bilgilere göre bu işlemci, Geekbench 6 testinde tek çekirdekte 4.000'in üzerinde puana çıkıyor. Önceki nesil işlemci, ortalama 3.100 puana ulaşıyordu. Çok çekirdekli testte ise Snapdragon 8 Elite'in 9.800 puanlık performansını aşıp 11.000 puana ulaşması bekleniyor.

Genel sistem performansını ortaya koyan AnTuTu testlerinde de etkileyici sonuçlar bekleniyor. Snapdragon 8 Elite ise şu an en yüksek puan alan cihazlarda yaklaşık 2.9 milyon seviyesinde. Elite 2'nin ise AnTuTu testinde 4 milyon puanın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıracağı düşünülüyor.

Peki bu veriler neye göre hesaplanıyor? Kağıt üstündeki performans sonuçlarına bakıldığında ortaya çıkan bu sonuçlar, asıl test sonuçlarından farklı olabilir. Ancak genel anlamda baktığımızda Snapdragon 8 Elite 2 donanımı, teorik hesaplamaların karşılığını verecek kadar güçlü duruyor.