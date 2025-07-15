Bu Telefon Samsung Kadar Güçlü Ama Ondan Çok Daha Ucuz

Samsung, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansmanda nihayet Galaxy Z Fold serisini tanıtmıştı. Seneye ücretli olarak servis edilecek Galaxy AI nimetlerine sahip, şık ve ince katlanabilir bir model olarak Z Fold7'nin başlangıç fiyatı 102.000₺ olarak belirlendi. Bu doğal olarak herkese hitap eden bir telefon değil, özellikle de asgari ücretle çalışanlar için. Ancak Google, üçüncü nesil katlanabilir telefonuna biçtiği fiyatla Samsung'a karşı güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Hem bataryası, hem yakın zamanda geekbench testinde iddialı sonuçlar elde eden RAM'i, hem de uygun fiyatıyla işte Google Pixel 10 Pro Fold özellikleri.

Google Pixel 10 Pro Bataryası

Samsung kullanıcılarının Fold modellerinde aradığı en önemli etken, uzun kullanımda üzmeyecek bir bataryaydı. Ancak Samsung, silikon-karbon gibi, rakipleri tarafından çoktan benimsenmiş yeni batarya teknolojilerine geçmekte tereddüt etti.

Kullanıcılar sorduğu zaman ise yine onlardan gelen talep doğrultusunda hareket ettiklerini, ince kasa tasarımı daha öncelikli olduğu için daha büyük batarya getirmediklerini söyledi. Galaxy Z Fold7, 4 sene önceki telefon Galaxy Z Fold3 ile aynı bataryaya (4400 mAh) sahipti.

Google ise Pixel 10 Pro Fold için 5.015 mAh batarya, 23W kablolu, 15W kablosuz şarj desteği sunuyor.

Google Pixel 10 Pro Fold Teknik Özellikleri

Pixel 10 Pro Fold'un en çok konuşulan özelliği batarya olmasına rağmen diğer özellikleri de dikkat çekiyordu. Amiral gemisi sınıfına girecek katlanabilir telefonda 8 inçlik devasa bir OLED ana ekran olacak. Dış ekran boyutu ise 6.4 inç. 3000 nit parlaklık sunan panellerin ikisi de 120Hz ekran hızını destekliyor.

Kamera tarafında ise 48 MP ana sensöre, 10.5 MP ultra geniş açı ve 10.8 MP 5x telefoto lens eşlik ediyor. Hem iç hem dış kısımda 10 MP'lik iki ayrı selfie kamerası yer alacak.

16 GB RAM seçeneğine sahip Pixel 10 Pro Fold, gücünü Tensor G5 yonga setinden alacak. Her cihazda olduğu gibi Pixel 10 Pro Fold modelinde de su ve toza karşı dayanıklık sunan IP68 sertifikası bulunuyor.

Fiyatı Samsung Galaxy Z Fold 7'den Ucuz Olacak

Telefonun neredeyse bütün detayları lansman öncesinde belli oldu. Dolayısıyla fiyatının da Galaxy Z Fold7'ye kıyasla daha ucuz olacağı da doğrulanmış oldu.

Resmi açıklama henüz gelmedi ama cihazın 1.599 ila 1.700 dolar civarında satışa sunulması bekleniyor. Yani Z Fold7'nin yanında 200 dolar daha ucuz oluyor. Lansmana özel indirimli fiyattan sunulursa, Samsung'a karşı büyük bir avantaj kazanabilir.