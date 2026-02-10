Qualcomm'un Yeni İşlemcisi Apple'dan Çok Daha Hızlı Çıktı

Apple'ın M1 işlemcili ilk MacBook modelini tanıtmasının üzerinden neredeyse altı yıl geçti. Bu süre içinde pek çok yeni Mac modeli ve M serisi işlemci gördük. Göremediğimiz şey ise yeni MacBook'larla rekabet edebilecek bir Windows dizüstü bilgisayar modeli oldu. Neyse ki bu durum yavaş yavaş değişiyor. Intel'in ardından Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon X2 Elite de Apple'ın M5 işlemisine karşı yapılan testlerde dikkat çekici sonuçlar verdi. X2 Elite, bazı alanlarda Apple'ın en yeni işlemcisini geçmeyi bile başardı.

Snapdragon X2 Elite, Apple'ın M5'ini Geride Bıraktı

ARM işlemcili Windows bilgisayarların saysı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Hatta ülkemizde satılan Snapdragon X Elite işlemcili tek model Asus Zenbook A14 modeli ve onun da başta performans olmak üzere pek çok kusuru var. Ancak bu durun Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon X2 Elite ile değişebilir. Hatta kısa bir süre önce tanıtılan işlemciler Apple'ın M5 işlemcili MacBook modellerine bile rakip olabilir.

Asus'un yakında piyasaya çıkacak Vivobook ve Zenbook modelleriyle yapılan testler, ARM işlemcili Windows dizüstü bilgisayarların potansiyelini gözler önüne serdi. Ancak bu, Qualcomm'un yeni işlemcilerinin her alanda önde olduğu anlamına gelmiyor. Örneğin Snapdragon X2 Elite, Cinebench 2024'ün tek çekirdek testinde 146 puan alırken, Apple'ın M5'i aynı testte 200 puana ulaşmayı başardı. Ancak bunlar sentetik testler ve çoğu kullanıcı için gerçek kullanım senaryoları çok daha önemli.

Bu nedenle işin renginin Handbrake ve Blender gibi programlarla yapılan testlerde değişmesi, Windows kullanıcılarını memnun etti. Söz konusu testlerde Snapdragon X2 Elite, Apple'ın M5'ini ve diğer tüm rakiplerini geride bıraktı. Snapdragon X2 Elite aynı videonun işlenmesini 3 dakika 31 saniyede tamamlarken, Apple M5'in 5 dakika 33 saniyeye ihtiyacı oldu. Ortada neredeyse iki dakikalık bir fark bulunuyor. Belirtmekte fayda var ki M5, Apple'ın en güçlü işlemci modeli değil.

Halihazırda satışta olan M4 Pro ve M4 Max gibi modeller çok daha güçlü. Üstelik şirketin halihazırda M5 Pro ve M5 Max modelleri üzerinde çalıştığını biliyoruz. Yine de kıyaslamak gerekirse testlerde kullanılan Snapdragon X2E-88-100 işlemci de Snapdragon X2 Elite serisinin en güçlü modeli değil. X2E-96-10 model numaralı Snapdragon X2 Elite Extreme'in performansı henüz ölçülmedi. Bu modelin performansının da önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.

Oyun testlerine baktığımızda ise durum biraz farklı. Cyberpunk 2077 ve Baldur's Gate 3 gibi oyunlarda X2 Elite, 60 FPS'nin üzerine çıkamadı. 1200p çözünürlükte orta ve düşük ayarlarla yapılan denemeler ne yazık ki bu işlemcinin akıcı bir oyun deneyimi sunamayacağını gösteriyor. Belirtmekte fayda var ki hem Intel'in Panther Lake işlemcileri hem de M5 işlemcili Mac modelleri bu alanda daha iyi performans göstermişti. Yine de bunların yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan AAA oyunlar olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Bilmediğimiz şey ise pil performansı. Snapdragon X2 Elite işlemcili dizüstü bilgisayar modelleri henüz satışa çıkmadı. Bu nedenle Hardware Canucks'un yaptığı videodan edindiğimiz bilgiler şimdilik oldukça sınırlı. Ancak söz konusu işlemciyi kullanan laptop modellerinin Şubat ve Mart aylarında satışa çıkması beklendiğinden öğrenmemiz çok uzun sürmeyecek. Elbette Türkiye'de satışa çıkarsa Tamindir'in YouTube kanalında da bir incelemesi gelecek.