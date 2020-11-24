Soğuk Plazma Koronavirüsü Saniyeler İçinde Öldürüyor

Yapılan son araştırmaya göre soğuk plazma Koronavirüsü öldürüyor. Koronavirüsün bulunduğu yüzeye 30 saniye boyunca soğuk plazma teknolojisini uygulayan araştırmacılar, virüsün öldürücü etkisinin kırıldığını ve büyük oranda yok olduğunu söylüyor.

UCLA mühendisleri ve bilim adamları, oda sıcaklığına yakın soğuk atmosferik plazma ile yapılan tedavilerin, çeşitli yüzeylerde bulunan Koronavirüsü 30 saniye kadar kısa bir sürede öldürebileceğini gösterdi.

Physics of Fluids dergisinde yayınlanan araştırmayı detaylandıran bir çalışmada, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüne sahip yüzeylerin soğuk plazma ile etkili ve hızlı bir şekilde dezenfekte edilebildiği ortaya çıktı.

Bildiğiniz üzere yeni tip Koronavirüs yüzeylerde onlarca saat yaşayabilir ve bu nedenle hastalığın daha fazla yayılmasına yol açabilir. UCLA çalışmasının detayları, virüsün yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilecek büyük bir atılım olarak görülüyor.

Soğuk plazma Koronavirüsü öldürüyor: Soğuk plazma nedir?

Araştırmacılar, üç boyutlu yazıcı tarafından yapılan bir püskürtme makinesinin içindeki elektrotları ve argon gazını birleştirerek soğuk plazmayı oluşturdular. Oluşturulan bu gaz, SARS-CoV-2'yi barındıran plastik, metal, karton ve deri yüzeylere püskürtüldü. Çevredeki havayı iyonlaştırarak soğuk atmosferik plazmaya dönüştüren gaz, 30 saniye sonra virüsün çoğunu öldürmeyi başararak bir ilke imza attı.

UCLA'da Mekanik ve Havacılık Mühendisliği Profesörü Richard Wirz, "Bu, soğuk atmosferik plazmanın potansiyelini, virüsün çok çeşitli yüzeylerde öldürerek bulaşmasına karşı savaşmanın güvenli ve etkili bir yolu olduğunu gösteren gerçekten heyecan verici bir sonuç" dedi.

Wirz'e göre soğuk plazma, havada bulunan Koronavirüsü öldürmek için üzerinde çalışılması gereken potansiyel bir aday. Ortaya çıkan iyonize ve atmosferik soğuk plazma, oda sıcaklığında da kullanılabilir olmasıyla umut veriyor.

Daha önce yapılan araştırma çalışmalarında soğuk plazmanın; kanser tedavisi, yara iyileşmesi, dental alet dezenfeksiyonu ve diğer uygulamalarda etkili olduğu biliniyordu. Plazmanın en önemli avantajı, çeşitli yüzeylerde zarar vermeden kullanılabilir olması. Diğer bir avantajı ise standart kimyasal dezenfektanlara kıyasla, malzemeleri için daha düşük maliyet gerektirmesi.