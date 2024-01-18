Eğitimde Yeni Dönem: Sohbet Robotları Çocukların Öğretmenleri Olabilir!

Yapay zeka, özellikle eğitim alanında hızla gelişmeye devam ediyor. Teknoloji devleri, her öğrencinin kişiselleştirilmiş bir sanal öğretmene sahip olmasını hedefleyen yazılımlar geliştiriyor. New York Times'ın bildirdiğine göre, ABD'nin bazı eyaletlerinde sohbet robotu öğretmenleri test ediliyor.

Kâr amacı gütmeyen eğitim kurumu Khan Academy'nin CEO'su Sal Khan, yapay zekalı sohbet robotlarının eğitimde devrim yaratacağını öngördü.

Khan, TED konuşmasında, "Yapay zeka, eğitimin gördüğü en büyük olumlu dönüşüm için kullanılabilir. Bu, her öğrenciye harika bir kişisel öğretmen sunmak anlamına geliyor" dedi.

Google'ın CEO'su Sundar Pichai ve diğer teknoloji yöneticileri de benzer tahminlerde bulunarak yapay zeka destekli eğitimin geleceği konusunda iyimserler. Pichai, "Zaman içinde dünyadaki her çocuğa en güçlü yapay zeka öğretmenine erişim sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Ancak, eleştirmenler, özel ders veren botların eğitimi nasıl geliştireceğine dair yeterli kanıt olmadığını belirtiyor. Yapay zeka araçlarının öğrencilere yanlış bilgiler verebileceği ve güvenilmez olabileceği endişeleri de bulunuyor.

Edinburgh Üniversitesi Dijital Eğitim Araştırma Merkezi'nde rektör yardımcısı olan Ben Williamson, "Bu tür chatbot arayüzleri ve dil modellerinin etkileri henüz net değil" diyor.

Buna rağmen, yapay zeka araçları eğitimcilerin dikkatini çekiyor ve Beyaz Saray, yapay zeka destekli eğitim araçlarını kullanarak eğitimcileri desteklemek amacıyla kaynaklar yaratma kararı aldı. Ancak, sendikalı öğretmenlerin endişeleri ve gizlilik sorunları da göz ardı edilemez.

Teknoloji şirketleri ise eğitim sektörüne kayma eğiliminde. Meta'nın eski yapay zeka başkan yardımcısı Jerome Pesenti ve Snap'in eski strateji müdürü Jared Grusd, yapay zekalı sohbet robotlarına dayalı özel ders uygulamalarını hayata geçirdi.

Yapay zeka destekli eğitim konusundaki gelişmelerle ilgili olarak ABD'de pilot testler başlamış durumda. Khan Academy'nin Khanmigo adlı sohbet robotu, Indiana, New Jersey ve diğer eyaletlerdeki okullarda pilot olarak test ediliyor.