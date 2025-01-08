Samsung, Apple'ın İptal Ettiği Abonelik Modelini Başlatıyor

CES 2025'te boy gösteren şirketlerden biri olan Samsung, Apple’ın yıllardır konuşup sonrasında iptal ettiği abonelik sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, cihazlar için yeni bir donanım abonelik planı sunulacak.

Galaxy S25 serisinin çıkış tarihi yakşalıyor. Yeni seri, Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra olmak üzere üç premium modelle karşımıza çıkacak. Ayrıca daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Galaxy S25 Slim modelinin de yıl içinde duyurulması bekleniyor.

Özellikle Galaxy S25 Ultra modelinin fiyatının artacağına dair söylentiler var. Samsung bu fiyat artışını dengelemek için farklı yollar sunmayı planlıyor. Örneğin dilerseniz ön sipariş için kayıt yaptırabilirsiniz. Böylelikle satın alımda kullanabileceğiniz ücretsiz kredi puanları kazanabileceksiniz.

AI Subscription Club Sistemi

En büyük yenilik ise Samsung’un "AI Subscription Club" adını verdiği donanım abonelik planı. Bu planla, Galaxy telefonlar ve diğer cihazlar abonelik kapsamında sunulacak. Samsung Electronics CEO’su ve Başkan Yardımcısı Han Jong-hee, basın toplantısında bu planı doğruladı.

Bazı kaynaklara göre bu model, bakım hizmetlerini taksitli ödeme planlarıyla birleştirecek. Telefonlar, tabletler ve diğer cihazlar bu kapsamda yer alacak. Ancak kullanıcıların tam olarak hangi hizmetlere erişebileceği henüz netleşmedi.

Abonelik Sistemi Fiyatı Belli Mi?

İlk olarak Kore’de başlayacak olan plan, sonrasında ABD’de kullanılabilir hale gelecek. Bu plana dahil olacak cihazlardan biri de CES’te sergilenen Ballie AI robot. Ballie’nin 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Fiyatlandırma konusunda henüz bir açıklama yok. Ancak Samsung’un bu detayları Galaxy S25 serisi için düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde açıklaması bekleniyor.

Sizce bu yeni abonelik modeli, telefon satın alma alışkanlıklarımızı değiştirebilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin!