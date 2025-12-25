Şok Aşırı Ucuz Akıllı Televizyonlar Satıyor! 4K, QLED ve Dahası

Şok bu hafta uygun fiyatlı akıllı televizyonlar satıyor. Bunlar arasında Dijitech 65 inç 4K QLED Google televizyon, Dijitech 55 inç Frameless 4K QLED Google televizyon, Dijitech 43 inç Full HD Google televizyon, Skytech 65 inç LED akıllı televizyon ve Skytech 55 inç 4K LED akıllı televizyon dahil birçok TV modeli bulunuyor.

Şok'ta Satılan Akıllı Televizyonların Fiyatı

Şok'ta Dijitech'in 65 inç ekran büyüklüğüne sahip QLED Google televizyonu 22 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 4K çözünürlük sunan akıllı televizyonun Türkiye geneli stok miktarı 2.000 adet ile sınırlı. Dijitech'in 55 inç ekran büyüklüğüne sahip QLED Google televizyonu ise 16 bin 499 TL ile satışa sunuldu. 4K çzönürülük sunan bu TV'nin Türkiye geneli stok miktarı 2.000 adet seviyesinde.

Şok marketlerde Dijitech'in 43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Google televizyonu 9 bin 299 TL'ye satılıyor. Full HD çözünürlük sunan akıllı televizyonun Türkiye geneli stok miktarı 1.500 adet seviyesinde. Djitech'in 32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Frameless Android televizyonu 5 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. HD çözünürlük sunan bu TV'nin Türkiye geneli stok miktarı da 1.500 adet ile sınırlı.

Skytech'in 65 inç ekran büyüklüğüne sahip olan LED akıllı televizyonu 20 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 4K çözünürlük sunan akıllı televizyonun Türkiye geneli stok miktarı 4.000 adet ile sınırlı. Skytech'in 55 inç ekran büyüklüğüne sahip LED akıllı televizyonu 15 bin 499 TL'ye satılıyor. 4K çözünürlük sunan bu televizyonun Türkiye geneli stok miktarı 2.500 adet seviyesinde.

Şok'ta bu hafta ayrıca 8 bin 999 TL fiyata sahip Alpina turbolu ankastre set, 9 bin 999 TL fiyatlı Arzum Espresso kahve makinesi, 3 bin 999 TL fiyata sahip Arzum Okka Intenso kapsül kahve makinesi, 249 TL fiyatlı Kiwi şarjlı su pompası, 249 TL fiyata sahip Kiwi otomatik karıştırıcı da satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Şok marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.