Zombi Oyunu Severlere Müjde! Popüler Oyun %80 İndirime Girdi

2023 yılında piyasaya sürülen ve en iyi zombi oyunları arasında gösterilen Dead Island 2, yeni bir kampanyayla oyuncuların karşısına çıktı. Yapılan indirim ile birlikte oyunun fiyatı ciddi ölçüde düşerken, satın almayı düşünen oyuncular için yeni bir fırsat ortaya çıktı. Peki Dead Island 2'nin fiyatı ne kadara düştü ve kampanya ne zamana kadar sürecek?

Dead Island 2 Fiyatı Ne Kadara Düştü?

Dead Island 2, Epic Games Store'da yüzde 80 indirime girdi. Böylece oyunun fiyatı 1.150 TL'den 230 TL'ye düştü. Çıkışından bu yana oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar almayı başaran yapım, zombi temalı aksiyon oyunlarını sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Epic Games Store'da başlayan kampanya 11 Haziran tarihine kadar devam edecek. Oyunu bu tarihe kadar indirimli fiyatla kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Öte yandan daha fazla içerik ve ek görevler sunan Dead Island 2 Ultimate Edition da aynı oranda indirime girdi. Normalde 1.615 TL fiyat etiketine sahip olan sürüm yüzde 80 indirimle 323 TL'ye satın alınabiliyor.

Dead Island 2 PC Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD FX-9590 / Intel Core i7-7700HQ

AMD FX-9590 / Intel Core i7-7700HQ Ekran Kartı: Radeon R9 390X (8 GB VRAM) / GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM)

Radeon R9 390X (8 GB VRAM) / GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) RAM: 10 GB

10 GB Depolama: 70 GB boş alan

70 GB boş alan DirectX: Sürüm 12

Tavsiye Edilen

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i9-9900K

AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i9-9900K Ekran Kartı: Radeon RX 6800 XT (16 GB VRAM) / GeForce RTX 2070 Super (8 GB VRAM)

Radeon RX 6800 XT (16 GB VRAM) / GeForce RTX 2070 Super (8 GB VRAM) RAM: 10 GB

10 GB Depolama: 70 GB boş alan

70 GB boş alan DirectX: Sürüm 12

Dead Island 2 Nasıl Bir Oyun?

Dambuster Studios tarafından geliştirilen Dead Island 2, zombi istilasına uğramış Los Angeles'ta geçen; hızlı tempolu oynanışı, detaylı yakın dövüş mekanikleri ve eğlenceli atmosferiyle öne çıkan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda farklı özelliklere sahip karakterlerden birini seçerek enfekte olmuş bölgelerde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca silahlarınızı özelleştirebilir ve çeşitli yeteneklerin kilidini açabilirsiniz.

Tek başına oynanabilen Dead Island 2, çevrim içi eşli oynanış sistemini de destekliyor. Bu sayede oyunu arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiinz.

Editörün Yorumu

Dead Island 2, uzun zamandır oynamayı istediğim oyunlardan biri. Aslında oyun daha önce de birkaç kez indirime girmişti ve ben de o dönemlerde satın almıştım. Ancak yoğunluk nedeniyle henüz oynama fırsatı bulamadım. Bu yüzden ilk fırsatta oyuna başlamayı planlıyorum. Eğer siz de zombi temalı aksiyon oyunlarını seviyorsanız Dead Island 2'ye mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim.