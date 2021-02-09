Sokak Lambalarındaki Kanser Riski: Yapay Işık Erken Öldürüyor

Sokak lambalarındaki kanser riski ilk defa fark edildi. Texas Üniversitesi araştırmacıları tarafından ortaya konan son çalışmada, yapay ışığın tiroit ve meme kanserine yol açabileceği keşfedildi. Gece ışığına maruz kalan insanların kansere yakalanma olasılığı yüzde 55 seviyesinde.

Texas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden araştırmacılar, tiroid kanserine yakalanan insanlar ile dış mekanlardaki yapay ışık seviyeleri arasında bir bağlantı aradılar. Çalışma, yüksek seviyelerdeki yapay ışığın olduğu bir alanda yaşamanın kanser riskini yüzde 55 artırdığını gösteriyor.

Sokak lambalarındaki kanser riski ilk defa fark edildi

NIH-AARP isimli sağlık çalışmasının bir parçası olarak yaklaşık 13 yıl boyunca farklı yaştaki 464.371 katılımcı takip edildi. Çalışmaya katılan kişilerin yaşadığı alanlardaki ışık seviyelerini belirlenmesi için uydu görüntüleri analiz edildi.

Araştırmaya göre yüksek düzeyde gece ışığı kirliliğine sahip bölgelerde bulunan katılımcıların tiroid kanserine yakalanma riski düşük ışıklı alanlara kıyasla yüzde 55 daha fazla. Bunun temel sebebi ise gece yayılan ışığın, melatonini baskılaması olduğuna işaret ediliyor.

Texas Üniversitesi'nin çalışma yazarları, şehirlerdeki gece manzaralarının özellikle elektrik ışığının hızlı yayılması nedeniyle çarpıcı biçimde değiştiğini söyledi.

Çalışmalar ayrıca yüksek gece ışığı seviyesiyle meme kanseri riski arasında bir ilişki olduğunu da gösterdi. Bazı meme kanserlerinin tiroid kanseriyle ortak bir bağlantıya sahip olabileceğini dile getiren araştırmacı Qian Xiao, gece ışığı ile tiroid kanseri arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekiyor.

Xiao yaptığı açıklamada, "Gece ışığına maruz kalmak tiroit başta olmak üzere meme kanserini tetikleyebilir. Yüksek miktarda gece ışığı gören kişiler, yüzde 55 oranında daha yüksek tiroid kanseri riskine sahiptir" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, kadınlarda vücudun diğer bölgelerine yayılma belirtisi göstermeyen lokalize kanser riski daha güçlü olduğunu; erkeklerde ise bu durumun kanserin ilerleyen aşamalarında görülebildiğini ifade etti.

Sivrisinekten kanser dedektörü geliştirdiler

Ayrıca daha önceki bir çalışmada sivrisineğin koku duyusundan kanser dedektörü geliştirilmişti. Karaciğer kanseri belirteci olan ter örneğini sadece 10 dakika içerisinde tespit edebilen bu dedektör, kanser teşhisinde büyük rol oynayabilir. Araştırmacılar son derece hassas olduğu söylenen sensörü 10 yıl gibi kısa bir zamanda kullanıma sokmayı hedefliyor.