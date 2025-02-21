Solasta 2: Baldur's Gate 3 Boşluğunu Doldurabilecek Mi?

RPG oyunlarında yepyeni bir soluk olan Solasta 2 için oyuncuların heyecanı büyüktü. Daha şimdiden popüler RPG ve D&D oyunu Baldur's Gate 3'ün yerini alıp almayacağı konuşuluyor; zira çıktığı andan itibaren Baldur's Gate 3'ün boşluğunu dolduracak bir RPG deneyimi vaat ediyor gibi görünüyordu.

Tactical Adventures'ın işlediği Dungeons & Dragons dünyası o kadar güzel ve derin ki bazen bu dünyayı keşfetmek, Baldur's Gate 3'ten bile daha keyifli olabilir diyenler çoğunlukta.

Baldur's Gate 3 kalitesini hesaba katarsak aynı seviyeye çıkabilmek bile takdire şayan desek yeridir.

D&D Hayranları İçin Biçilmiş Kaftan: Solasta 2

Bir de şu var; Solasta 2, tüm D&D kurallarını gerçekten mükemmel bir şekilde yansıtıyor ve buna bazı yenilikler ekleyerek oyuncuya daha rahat bir deneyim sunuyor. Mesela, stealth yani gizlilik kullanımı konusunda yapılan küçük ama etkili bir değişiklik var: Her karakterin çevresinde bir "gürültü alanı" beliriyor.

Bu, aslında D&D kurallarında olmayan bir şey ama oyun deneyimini çok daha sezgisel hale getiriyor. Yani bu gibi ufak ama anlamlı değişiklikler, Solasta 2'yi gerçekten farklı bir yer yapıyor.

Tasarım da gerçekten etkileyici. Shire'a benzeyen, güneşin hafifçe batmaya başladığı köy ortamları var ve o yerler sizi direkt olarak içeri çekiyor, detaylı bir şekilde yapılmış ve gerçekten hayal gücünüzü harekete geçiriyor.

Kobold'lar ise tam anlamıyla güldürürken yeri geldiğinde sizi hayrete düşürüyor... Londra aksanlarıyla her an şaka yapmaya hazırlar.

Demo videosu:

Solasta 2 Demo Versiyonu Yayınlandı

Solasta 2'nin şu an sadece bir demo kısmını oynayabiliyoruz, ama bu bile oyunun ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Her karakterin kişiliği, seslendirme kalitesi, hatta diyaloglar bile özenle hazırlanmış. O yüzden Baldur's Gate 3 kadar derin, belki de biraz daha farklı bir deneyim bekleyen oyuncuların sayısı oldukça yüksek.

Hikayenin ne kadar farklı olacağı da ayrı bir merak konusu. Şu an oyuncuların kafa yorduğu konu bu.

Karakterler arasındaki seçimler gerçekten dünyayı değiştirecek mi henüz bir şey söylemek zor. Ama kesin bir cevap ortada: RPG deneyimini üst düzeye çıkaracak bir oyun geliyor.