Pokémon Go'nun Geleceğini Korumak Oyunculara Kaldı!

Son günlerde gündeme bomba gibi düşen bir rapora göre, Pokémon Go oyunun geliştiricileri Niantic, Pokémon Go da dahil olmak üzere oyun portföyünü satmayı planlıyor. Alıcının ise Suudi Arabistan destekli mobil oyun şirketi Scopely olduğu iddia ediliyor. Pokémon Go oyuncuları ise oyunun satılmasından rahatsız oldu ve bu rahatsızlığı dile getirmek ve dahi oyunu korumak için harekete geçti.

Oyuncular, oyunun daha fazla ticarileştirilmesinden ve agresif para kazanma yöntemlerinin devreye girmesinden korkuyor. Scopely'nin Marvel Strike Force ve Star Trek Fleet Command gibi oyunlarda aşırı mikro ödemeler uyguladığı biliniyor ve bu durum, Pokémon Go'nun da aynı kaderi paylaşmasından korkuyor.

Oyuncular: "Yapmayın, Başka Yol Bulunur"

Pokémon Go'nun diğer oyunlardan farklı olarak, gerçek dünyada arkadaşlarla buluşmaya, yürüyüş yapmaya ve keşif yapmaya teşvik eden bir oyun olduğunu belirten topluluk, The Pokémon Company'ye çağrıda bulunuyor.

Oyunun sosyal yapısının korunması ve daha agresif bir para kazanma modeline geçilmemesi konusunda savunma yapan oyuncular ayrıca böyle bir karar alınacaksa bile en azından Scopely'nin geçmişteki uygulamalarının dikkate alınarak karar verilmesini istiyor.

Daha önce World of Warcraft ve Old School RuneScape gibi oyunlar belli başlı kararlarını topluluğun baskısı yüzünden değiştirmişti. Şimdi oyuncular aynı kaderi sevdikleri oyun için de görmek istiyor ve büyük çaba harcıyor.

Resmi Satış Kararı Çıkmadı

Öte yandan Niantic veya The Pokémon Company henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil. Tabii böyle bir niyetleri varsa bile oyuncu topluluğun baskısı yüzünden kararlarını değiştirebilirler.

Şayet değiştirmezler de oyun satışı gerçekleşirse yıllardır korunan "ücretsiz oyun deneyiminin" yok olması ihtimali masada.

Şu an için oyuncular kampanyalarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Sonuç ne olursa olsun nihai kararı Niantic verecek. Şimdilik gözler Niantic'in yapacağı duyuruda olacak.

Scopely Oyuna Ne Yapabilir?

Reddit'teki TheSilphRoad topluluğunda bir oyuncu, Scopely'nin oyunlarını nasıl yönettiğini anlatarak endişelerini paylaştı:

Scopely, Marvel Strike Force ve Star Trek Fleet Command gibi oyunlarıyla tanınıyor. Bu topluluklardan birçok kişi, aşırı agresif para kazanma yöntemlerinden şikayet ediyor. Paywall'lar ve pay-to-win mekanikleri yüzünden oynaması neredeyse imkansız hale geliyor. Böyle bir değişikliği Pokémon Go için de uygulanabilecek olması beni çok korkutuyor.

Siz ne dersiniz? Sizce oyun satılır mı? Satılırsa ücretsiz oyun deneyiminden ferâgat edilir mi? Yorumlarda buluşalım.