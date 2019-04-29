SOM Füzelerinde Kullanılacak Turbojet Motorunda Sona Yaklaşılıyor

Türkiye'nin ilk yerli turbojet motoru olan KTJ-3200'ün test süreci tamamlandı. Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmatlarda (SOM) kullanılması planlanan motorun bütün testlerde başarıya ulaştığı ifade edildi.

Turbojet motorunu geliştiren Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkemizde ilk defa bu motorun geliştirildiğini dile getiren Okyay, kullandığımız füzelerin bir Fransız motoru ile uçtuğunu hatırlattı. Fakat Kale Grubunun turbojet motoru da dünya markalarıyla çarpışabilecek düzeyde.

Osman Okyay çekirdek motorunun yanında elektronik kontrol ünitesi, yakıt pompası, alternatör ve ateşleyici gibi alt sistemleri de geliştirdiklerini ve böylelikle tam donanımlı bir turbojet motoruna sahip olduklarının altını çizdi. Okyay turbomakine tasarım ve geliştirme çalışmalarında faydalanılacak bir endüstriyel ekosistemin haricinde turbomakine kontrol ve aksesuarlar uzmanlığına önem verildiğini söyledi.

F-35 uçaklarının parça üretiminin de kendi firmaları tarafından yapıldığını aktaran Bölüm Başkanı, motor geliştirme projesinin 50 milyon doları aştığını dile getirdi. Özellikle seyir füzeleri ve hedef uçak gibi insansız platformlara yönelik kullanımlarda etkili olan KTJ-3200'ün önümüzdeki yıldan itibaren ROKETSAN'ın ürettiği SOM füzesinde kullanılması planlanıyor.