Bu Akşam Film Gecesi Olacak! Son 25 Yılın En İyi 100 Filmi Belli Oldu!

Bu akşam izlemek için bir film arıyorsanız doğru listeyi okuyorsunuz. Sizler için sektörün en prestijli kurumları tarafından yapılan oylama sonucu belirlenen son 25 Yılın En İyi 100 Filmi Listesi'ni hazırladık. İşte detaylar...

21. Yüzyılın En İyi 100 Filmi Belli Oldu!

Parasite (2019)

Mulholland Drive (2001)

There Will Be Blood (2007)

In the Mood for Love (2000)

Moonlight (2016)

No Country for Old Men (2007)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Get Out (2017)

Spirited Away (2001)

The Social Network (2010)

Mad Max: Fury Road (2015)

The Zone of Interest (2023)

Children of Men (2006)

Inglourious Basterds (2009)

City of God (2002)

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Brokeback Mountain (2005)

Y tu mamá también (2001)

Zodiac (2007)

The Wolf of Wall Street (2013)

The Royal Tenenbaums (2001)

The Grand Budapest Hotel (2014)

Boyhood (2014)

Her (2013)

Phantom Thread (2017)

Anatomy of a Fall (2023)

Adaptation (2002)

The Dark Knight (2008)

Arrival (2016)

Lost in Translation (2003)

The Departed (2006)

Bridesmaids (2011)

A Separation (2011)

WALL-E (2008)

A Prophet (2009)

A Serious Man (2009)

Call Me by Your Name (2017)

Whiplash (2014)

Toni Erdmann (2016)

Uncut Gems (2019)

Best in Show (2000)

Punch-Drunk Love (2002)

Inception (2010)

Pan’s Labyrinth (2006)

Borat (2006)

The Favourite (2018)

12 Years a Slave (2013)

Up (2009)

Before Sunset (2004)

The Lives of Others (2006)

Almost Famous (2000)

Roma (2018)

Moneyball (2011)

Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Oldboy (2003)

The Master (2012)

Amélie (2001)

The Florida Project (2017)

Gladiator (2000)

Interstellar (2014)

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

The Sixth Sense (1999 – ama listede yer verilmiş)

Gravity (2013)

Ratatouille (2007)

Melancholia (2011)

The Tree of Life (2011)

Volver (2006)

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

Slumdog Millionaire (2008)

Million Dollar Baby (2004)

Amour (2012)

Hereditary (2018)

Drive (2011)

Shutter Island (2010)

Django Unchained (2012)

Inside Llewyn Davis (2013)

The Revenant (2015)

Detroit (2017)

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)

Black Panther (2018)

Poor Things (2023)

La La Land (2016)

Memories of Murder (2003)

The Lighthouse (2019)

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

American Psycho (2000)

Birdman (2014)

Fargo (1996 – ama yeniden listede yer verilmiş)

Groundhog Day (1993 – nostaljik olarak dahil edilmiş olabilir)

Ocean’s Eleven (2001)

Gone Girl (2014)

Catch Me If You Can (2002)

It’s Such a Beautiful Day (2012) – Don Hertzfeldt

The Hurt Locker (2008)

Spotlight (2015)

The Worst Person in the World (2021)

Synecdoche, New York (2008)

Requiem for a Dream (2000)

The Pianist (2002)

Under the Skin (2013)

Amerikan basınının en saygın yayınlarından The New York Times bu hafta sinemaseverleri heyecanlandıran bir liste paylaştı. 21. yüzyılın en iyi 100 filmini belirleyen çalışmada oyunculardan yönetmenlere yapımcılardan eleştirmenlere kadar sinema sektörünün farklı alanlarından 500’den fazla kişinin oyu dikkate alındı.

Ortaya çıkan sonuçlar ise modern sinemanın nasıl şekillendiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Listenin zirvesinde Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho’nun imzasını taşıyan Parasite yer aldı. 2019 yılında vizyona giren film yalnızca eleştirmenlerin değil izleyicilerin de büyük beğenisini kazanmış ve aynı yıl En İyi Film Oscar’ını kazanarak İngilizce olmayan yapımlar arasında bir ilki gerçekleştirmişti.

Bu başarının ardından geçen altı yıl içinde film etkisini ve önemini yitirmediğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Parasite’ın arkasında ise sinema tarihine adını yazdırmış diğer modern başyapıtlar yer alıyor. There Will Be Blood, Mulholland Drive ve No Country for Old Men gibi yapımlar, hem tematik derinlikleri hem de görsel anlatımlarıyla sinema dünyasında özel bir yere sahip.

Bu filmlerle birlikte listenin geneline bakıldığında yalnızca ticari başarıya değil estetik ve anlatı gücüne de önem verildiği görülüyor. The New York Times’ın hazırladığı liste, hem sinemaseverler hem de sektör profesyonelleri için son 25 yılın sinema haritasını yeniden çiziyor. Kültürel sınırların giderek daha da silikleştiği bir dönemde İngilizce dışındaki yapımların bu tür sıralamalarda üst sıralarda yer alması ise küresel sinemanın yükselişine işaret ediyor.

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