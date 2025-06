Bu Akşam Film Gecesi Olacak! Son 25 Yılın En İyi 100 Filmi Belli Oldu!

Bu akşam izlemek için bir film arıyorsanız doğru listeyi okuyorsunuz. Sizler için sektörün en prestijli kurumları tarafından yapılan oylama sonucu belirlenen son 25 Yılın En İyi 100 Filmi Listesi'ni hazırladık. İşte detaylar...

Parasite (2019)

Mulholland Drive (2001)

There Will Be Blood (2007)

In the Mood for Love (2000)

Moonlight (2016)

No Country for Old Men (2007)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Get Out (2017)

Spirited Away (2001)

The Social Network (2010)

Mad Max: Fury Road (2015)

The Zone of Interest (2023)

Children of Men (2006)

Inglourious Basterds (2009)

City of God (2002)

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Brokeback Mountain (2005)

Y tu mamá también (2001)

Zodiac (2007)

The Wolf of Wall Street (2013)

The Royal Tenenbaums (2001)

The Grand Budapest Hotel (2014)

Boyhood (2014)

Her (2013)

Phantom Thread (2017)

Anatomy of a Fall (2023)

Adaptation (2002)

The Dark Knight (2008)

Arrival (2016)

Lost in Translation (2003)

The Departed (2006)

Bridesmaids (2011)

A Separation (2011)

WALL-E (2008)

A Prophet (2009)

A Serious Man (2009)

Call Me by Your Name (2017)

Whiplash (2014)

Toni Erdmann (2016)

Uncut Gems (2019)

Best in Show (2000)

Punch-Drunk Love (2002)

Inception (2010)

Pan’s Labyrinth (2006)

Borat (2006)

The Favourite (2018)

12 Years a Slave (2013)

Up (2009)

Before Sunset (2004)

The Lives of Others (2006)

Almost Famous (2000)

Roma (2018)

Moneyball (2011)

Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Oldboy (2003)

The Master (2012)

Amélie (2001)

The Florida Project (2017)

Gladiator (2000)

Interstellar (2014)

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

The Sixth Sense (1999 – ama listede yer verilmiş)

Gravity (2013)

Ratatouille (2007)

Melancholia (2011)

The Tree of Life (2011)

Volver (2006)

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

Slumdog Millionaire (2008)

Million Dollar Baby (2004)

Amour (2012)

Hereditary (2018)

Drive (2011)

Shutter Island (2010)

Django Unchained (2012)

Inside Llewyn Davis (2013)

The Revenant (2015)

Detroit (2017)

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)

Black Panther (2018)

Poor Things (2023)

La La Land (2016)

Memories of Murder (2003)

The Lighthouse (2019)

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

American Psycho (2000)

Birdman (2014)

Fargo (1996 – ama yeniden listede yer verilmiş)

Groundhog Day (1993 – nostaljik olarak dahil edilmiş olabilir)

Ocean’s Eleven (2001)

Gone Girl (2014)

Catch Me If You Can (2002)

It’s Such a Beautiful Day (2012) – Don Hertzfeldt

The Hurt Locker (2008)

Spotlight (2015)

The Worst Person in the World (2021)

Synecdoche, New York (2008)

Requiem for a Dream (2000)

The Pianist (2002)