Gişe Rekorları Kırmıştı: Yeni Son Durak Filmi Hazırlıkları Başladı

On yılı geçen bir sürenin ardından beyaz perdeye geri dönen Son Durak / Final Destination serisinin yeni filmi Bloodlines, dünya genelinde yaklaşık 285 milyon dolarlık hasılat elde ederek yapımcıları yeni bir film yapmaya teşvik etti. Warner Bros., bu başarıdan sonra yeni filmi yapmaya ikna oldu ve çalışmalar resmen başladı. Bloodlines'ı beğenen izleyiciler sevinecek, çünkü senarist kadrosunda yine Lori Evans Taylor yer alıyor. Kendisi filmde gerçekleşecek bir dizi senaryoda; evdeki basit eşyaların nasıl bir ölüm makinesine dönüşeceğini adım adım işleyen, yaratıcı bir kaleme sahip.

Final Destination 7 Vizyon Tarihi ve Oyuncuları

Karar çok taze olduğundan Final Destination 7 filminin kadrosu ve vizyon tarihi henüz belli olmadı. Zaten film adının Final Destination 7 olup olmadığı da belli değil — tamamen izleyicilerin basit bir şekilde son filmin devamı olarak 7'yi kullanmış olmasıyla alakalı. Son Durak filmlerinde hemen hemen bütün karakterler feci şekilde hayatını kaybettiği için, yeni filmde doğal olarak yeni yüzlerin olacağını tahmin etmek çok zor değil.

Son Durak Serisi Tüm Zamanlar Hasılatı 1 Milyar Dolara Yakın

Final Destination serisi, bugüne kadar toplamda 953,3 milyon dolarlık bir gişe hasılatına ulaştı. Yedinci filmin de benzer bir başarı yakalaması halinde, serinin toplam hasılatının 1 milyar dolar barajını aşması bekleniyor. Serinin tüm filmleri, beyaz perdede şu hasılatlara ulaştı:

Final Destination (2000) : 112,8 milyon dolar

: 112,8 milyon dolar Final Destination 2 (2003) : 90,9 milyon dolar

: 90,9 milyon dolar Final Destination 3 (2006): 118,8 milyon dolar