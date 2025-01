Efsane Geri Dönüyor: Sonic the Hedgehog 4'ün Vizyon Tarihi Belli Oldu

Sonic karakterine olan yoğun ilgi, Sonic the Hedgehog filminin de merakla beklenmesine neden oldu. Şimdi ise Sonic'in yer aldığı popüler serilerden biri olan Sonic the Hedgehog'un yeni filmi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sonic the Hedgehog 4'ün vizyon tarihi belli oldu.

Yeni filmin yayın tarihine geçmeden önceki yapımın başarısından bahsetmek gerekiyor. Yönetmenliğini Jeff Fowler'ın üstlendiği Sonic the Hedgehog 3 filmi 2024 yılında vizyona girdi. 7,2 IMDb puanı ile dikkat çeken film 122 milyon dolar bütçe ile çekildi ve dünya genelinde 425 milyon dolar civarı hasılat elde etti.

Bu kazanç ile birlikte Kirpi Sonic 3 olarak da bilinen film serinin en yüksek kazanca ulaşan yapımı oldu. Sonic the Hedgehog 3'ün yakaladığı başarının ardından yeni filmin hazırlıklarına başlandı.

Şu anda geliştirme aşamasında olan Sonic the Hedgehog 4 filminin yönetmeni ve oyuncuları henüz açıklanmadı. Serinin önceki filmlerini Jeff Fowler yönetmişti. Fowler'ın feni filmin de yönetmenliğini yapması bekleniyor.

Dr. Robotnik karakterini yine Jim Carrey canlandıracaktır. Sonic'i Ben Schwartz, Knuckles'ı ise Idris Elba'nın seslendireceği düşünülüyor. Peki, Kirpi Sonic 4 filmi ne zaman çıkacak?

Sonic the Hedgehog 4'ün Vizyon Tarihi Ne Zaman?

Paramount'un yeni filmi Sonic the Hedgehog 4 19 Mart 2027 tarihinde vizyona girecek. Dolayısıyla filmi izlemek için daha yıllarca beklemek gerekiyor.

Sizce Kirpi Sonic 4 filmi serinin önceki filmleri kadar başarılı olabilecek mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.