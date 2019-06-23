Sony’den Çift Ön Kameralı ve Altı Arka Kameralı Yeni Telefon!

Sony Mobile’ın 8 kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyordu ancak bu konu hakkında net bir bilgi yoktu.

Yeni sızıntılara göre ise Sony’nin, çift ön kameraya ve 6 adet arka kameraya sahip olan henüz duyurulmamış bir akıllı telefonu ortaya çıktı. Sızıntı, 6 kameralı kurulumun detaylı bir özelliğini de gün yüzüne çıkardı.

Max J. adlı bir Twitter kullanıcısına göre, Sony’nin henüz duyurulmamış olan akıllı telefonu, çift ön kamera ve 6 adet arka kamerayla gelecek.

Arka kamera kurulumu, f/1.2 - f/2.4 diyafram açıklığına sahip 48 MP’lik bir lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 20 MP’lik bir lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16 MP’lik bir lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 MP’lik bir lens, f/1.2 - f/2.4 diyafram açıklığına sahip 12 MP'lik bir lens ve f/1.2 - f/2.4 diyafram açıklığına sahip 0.5 MP’lik ToF (Time of Flight olarak adlandırılan ve 3 boyutlu görüntüler elde edebilen lens) lensinden oluşacak.

Ön kısımdaki çift kamera kurulumu ise, 10 MP’lik birincil sensör ve 0.3 MP’lik ToF lensinden oluşacak.

Geniş açılı lens, telefoto lens gibi bir kombinasyonun olup olmayacağına dair henüz bir bilgi yok. Ayrıca, özellikler hakkında da şimdilik bir bilgi bulunmuyor ancak önümüzdeki aylarda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır.