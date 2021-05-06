Sony'den DSLR Kameralarla İlgili Şok Karar

Sony DSLR kameralarını iptal ediyor olabilir. Japonya merkezli teknoloji devi Sony, DSLR kamera modellerini sessiz sedasız satış hatından çıkarmış durumda. Bu durum, Sony'nin DSLR pazarından ayrılan ilk firma olduğunu gösteriyor.

Japon üretici Sony, sessizce DSLR kameraların sonunu getirmiş gibi görünüyor. Şirketin resmi web sitesine göre a99 II, a77 II ve a68 kameralar bayi aracılığıyla "artık kullanılamaz" olarak gösterilerek kaldırılmış durumda.

Sony'nin resmi web sitesinde yer alan tam kamera listesi, artık A-mount DSLR modellerini göstermiyor ve a99 II, a77 II ve a68 bayilerden satın alınamıyor. Bu ürünlerin tam olarak ne zaman aşamalı olarak kaldırıldığı belli değil, sadece şu anda mevcut olmadıklarını biliyoruz.

Sony DSLR kameraları iptal ediyor

Sony, kameralarla ilgili yorum talebine yanıt vermedi. Fakat şirket son birkaç yıldır üretimden pek bahsetmediği için, A-Mount kameraların kullanımdan kaldırılması sürpriz olmamalı.

Sony'nin DSLR üretimini içeren son haberler, şirketin aynasız otomatik odaklama performansını E-mount adaptörü aracılığıyla A-Mount lenslere getireceğini duyurduğu geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşti.

Şirket, A-Mount'ı desteklemekten tamamen uzaklaştıkça, bu adaptörün Sony DSLR için aynasız geçişi kolaylaştırmak için tasarlanmış olacağı düşünülüyordu. Çünkü bu adaptörden önce, A-Mount için son önemli duyuru 2016'da yapılmıştı.

Sony a77 II, 2014 yılında piyasaya sürüldü ve o zamanlar bile, Sony'nin yakında formatı terk edeceğine dair çok güçlü bir iddia vardı. Fakat Japon şirket o dönemde de açıklama yapmaktan kaçındı.

Nikon kamera sektörünü bırakıyor iddiası

Sony'nin aldığı bu karar kamera sektöründe bir ilki temsil etmiyor. Daha önce de Nikon kamera sektöründen çekiliyor iddiası sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Son yıllarda satış konusunda istenen başarıyı yakalayamayan Japon şirket, hem Koronavirüsün hem de akıllı telefonların etkisiyle pazardan çekilmek zorunda kalabilir.

Geçen yıl Mayıs ayında Nikon, salgın nedeniyle olağanüstü kayıplar beklediğini itiraf etmişti. Tayland ve Laos fabrikalarında 700 çalışanı işten çıkaran üretici, iş gücünün yüzde 20'sini daha azaltarak kamera üretimini tamamen Tayland'a taşıdı.

Japon şirket, bu Ocak ayında ise kamera satışlarındaki büyük düşüş nedeniyle bir süre boyunca aynasız modellere odaklanacaklarını duyurdu.

Peki ya siz akıllı telefonların profesyonel DSLR kameralar üzerindeki etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?