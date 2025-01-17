God of War'dan Üzücü Haber: Sony, Yeni Oyunu İptal Etti

2022'de Bungie'yi 3,6 milyar dolara satın almasıyla Live Service projelerine olan ilgisini katlayan Sony, 2026'ya kadar 10 adet live service oyun piyasaya sürmeyi planladığını duyurmuştu. Ta ki son gelişmelere kadar: Şirket için bu hedef artık oldukça belirsiz görünüyor ve bu doğrultuda iki birinci parti stüdyosunda geliştirilmekte olan live service projelerini iptal etmeye hazırlanıyor.

Yerel haber sitelerinin aktardığına göre iptal edilen projeler Bend Studio ve Bluepoint Games tarafından geliştiriliyordu.

Bend Studio, 2019 yılında piyasaya sürdüğü açık dünya zombi aksiyon oyunu Days Gone ve klasik Syphon Filter serisiyle tanınıyor.

Bluepoint Games ise Sony'nin 2021'de satın aldığı ve Shadow of the Colossus ile Demon's Souls Remake projeleriyle dikkat çeken bir stüdyo.



Foto: Concord

God of War Projesi ve Concord'un Çöküşü

Sony, projelerin iptal edilme nedenini "yakın zamanda yapılan bir değerlendirme" olarak açıkladı ve pek fazla detay vermedi. Şirket, bu iptallerin ardından stüdyoların kapatılmayacağını duyursa da, çalışanların işten çıkarılıp çıkarılmayacağı halen belli değil.

İptal edilen projelerden birinin, Bluepoint Games tarafından geliştirilen live service bir God of War oyunu olduğu belirtiliyor. Bend Studio'nun iptal edilen projesi hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Sony'nin son live service girişimi Concord'un büyük bir başarısızlıkla nihayete ermişti. Concord, piyasaya sürülmesinden haftalar sonra mağazalardan kaldırılmış ve oyunun geliştirme stüdyosu kapatılmıştı. Şimdi aynı kaderi tekrar yaşamaktan kaçınan Sony, iki önemli projeyi de iptal edecek.

Sony Başkanı ve COO'su Hiroki Totoki, şirketin hâlâ live service oyunlar hakkında öğrenme aşamasında olduğunu ve çok oyunculu projelere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.