Sony’den Büyük Sürpriz: Helldivers 2 Filmi Geliyor

CES 2025'te gerçekleşen basın konferansında bilgilendirme yapan Sony, PlayStation Studios'un rekor kıran oyunu Helldivers 2'nin film uyarlaması yapılacağına dair müjde verdi. Film, Sony Productions ve Sony Pictures'ın iş birliğiyle hazırlanacak. Ancak şu an için yapım hakkında başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

Sahneye çıkan PlayStation Productions başkanı Asad Qizilbash gelişmeyi şöyle yorumladı:

Gelecek için neler yapabileceğimizi düşünürken, PlayStation oyunlarımızdan biri olan Helldivers 2’yi film formatında hayata geçirmek için Sony Pictures ile birlikte çalıştığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

Arrowhead tarafından geliştirilen Helldivers 2, ünlü bilim kurgu filmi Starship Troopers'tan esinlenen bir yapım olarak karşımıza çıkmıştı.

Oyun, Super Earth adlı faşist bir rejimi korumak için savaşan askerlerin hikayesini konu alıyor. İnsanlık uzayda tehlikeli yaratıklarla mücadele ederken aynı zamanda "Yönetimli Demokrasi" kavramını da alaycı bir şekilde sorgulayarak aslında sistem eleştirisi yapıyor.

Helldivers 2'nin Başarılarla Dolu Çıkışı

Helldivers 2, sadece 12 haftada 12 milyon kopya satarak PlayStation Studios tarihindeki en hızlı satan oyun unvanını kazandı ve kısa süre önce gelen Illuminate güncellemesiyle yeniden popülerlik kazandı.

Sony'nin CES 2025 basın toplantısında başka heyecan verici projeler de duyuruldu. Örneğin Guerrilla Games’in sevilen oyunu Horizon Zero Dawn, bir film uyarlamasıyla beyaz perdeye gelirken, Sucker Punch'ın Ghost of Tsushima oyunu ise bir anime serisi olarak Crunchyroll platformunda izleyicilerle buluşacak.