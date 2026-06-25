Nothing'den Sıra Dışı Tasarımlı Telefon Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

Nothing, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Phone 4b olarak isimlendirilen telefonun görüntüsü paylaşıldı. Böylece telefonun tasarımı belli oldu. 8 GB RAM'e sahip Android telefon, sıra dışı bir tasarımla birlikte gelecek. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunacak.

Nothing Phone 4b'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Nothing Phone 4b, serinin önceki modellerine kıyasla daha sade bir tasarıma sahip olacak. Telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera yer alacak. Kameraların sağ tarafında ise bir adet LED flaş ve Glyph Bar bulunacak.

Nothing telefonların arka yüzeyinde yer alan Glyph Bar, ekrana bakmaya gerek kalmadan telefonda neler olup bittiğinin öğrenilmesini sağlıyor. Rehberdeki kişilere göre özel ışık desenleri belirlenebiliyor. Telefon tamamen sessizde olsa bile arkasındaki ışığın yanma şeklinden kimin aradığını anlayabilirsiniz.

WhatsApp, Instagram ve X (eski adıyla Twitter) gibi uygulamalardan mesaj geldiğinde ışık yanıp sönüyor. Böylece bu uygulamalardan bildirim geldiği anında öğreniliyor. Bunların yanı sıra bir zamanlayıcı ayarladıktan sonra ışık çizgisi yavaşça kısalıyor. Bu, sürenin bitmesine ne kadar kaldığının ekrana bakılmadan görülebilmesini sağlıyor.

Telefonun sesini açıp kısarken arkadaki Glyph Bar da ses seviyesine göre yükselip alçalıyor. Cihazı şarja taktıktan sonra pilin yüzde kaç dolduğunu görmek için de ekrana bakmaya gerek kalmıyor. Işık seviyesi, bataryanın doluluk oranını gösteriyor. Görselde telefonun mavi renk seçeneği bulunuyor. Diğer renk seçenekleri henüz açıklanmadı ancak sızıntılara göre telefon siyah ve beyaz renk seçeneklerine de sahip olabilir.

Glyph Bar'ın Nothing Phone 4a'da da yer aldığını belirtelim. Bu telefonun arka yüzeyinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alıyor. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları bulunuyor. Arka yüzeyde Nothing logosu da mevcut. Telefonda pembe, mavi, siyah ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor.

Nothing Phone 4b'nin Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 4

Snapdragon 6 Gen 4 RAM: 8 GB

8 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1

Nothing Phone 4b Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 4b, 7 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü AMOLED Ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Phone 4a, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Nothing Phone 4b Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Nothing Phone 4a, Phone 4a Pro ve Phone 3a Pro dahil olmak üzere Nothing'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Phone 4b'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söy lemek mümkün. Nothing Phone 4b'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Nothing Phone 4b'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 4a, 32 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Phone 4b, 30 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Nothing Phone 4b'nin tasarımını çok beğendim. Mavi renk seçeneği, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Telefondaki Glyph Bar özelliğinin de önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bu özellik sayesinde ekrana bakmaya gerek kalmadan birçok bilgiye kolayca ulaşılabilecek. Bu arada cihazın orta sınıf işlemci sayesinde Call of Duty Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.