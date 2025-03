Sony Gizemli Bir Oyun Geliştiriyor: PlayStation'ın Efsanesi Uncharted Geri Mi Dönüyor?

Sony, Bulletstorm ve Outriders oyunlarının geliştirici stüdyosu People Can Fly ile el sıkıştı ve "Project Delta" adında bir projeye imza attı. Ancak bu proje hakkında ne bir bilgi var ne de duyuru. Oldukça gizemli bir proje olarak oyuncuların aklına şu soruları getiriyor: Bu yeni bir God of War projesi olabilir mi yoksa Uncharted evreninde bilinmeyen bir yolculuk mu? Yoksa Forza Horizon'da yeni bir macera mı?

Şimdilik tek bilinen, oyunun Sony'nin köklü bir serisine dayanacağı. Belki de tamamen yeni bir live-service deneyimi kapıda olacak.

Anlaşmaya göre, Sony projeyi finanse edecek ve People Can Fly'a belirli hedefler için ödeme yapacak. Yani stüdyo, Sony'nin talimatları doğrultusunda çalışacak ve onların istediği gibi hareket edecek. Buna "Work-for-Hire" modeli deniliyor. Bu model, God of War veya Spider-Man gibi büyük projelerin dış stüdyolara emanet edilmesi ihtimaline göz kırpıyor.

Hangi Seri Geri Dönüyor?

PlayStation'ın efsane kategorisindeki arşivi epey geniş: Bloodborne, The Last of Us, Ghost of Tsushima ve hatta Twisted Metal gibi birçok oyun bu listede. God of War ve Uncharted gibi oyunların yanı sıra bu projelerin de devamını görebiliriz. Tabii Project Delta'nın duyurusuna daha çok var ama heyecan şimdiden dorukta.

Diğer yanda People Can Fly'ın da eli oldukça doluydu. E-Day adlı dev projesine katkıda bulunuyorlar. Ayrıca Krafton ile iş birliği de yaptı. Şimdilik bu ortaklığın detayları gizli tutuluyor ama oyunun AAA kalitesinde olduğuna ilişkin iddialar ortada dolaşıyor.

People Can Fly, 4 ayrı AAA projesini aynı anda idare ediyor; altı farklı şehirde ekiplerle birlikte çalışarak eş zamanlı olarak projeleri geliştiriyorlar.

Sizce bu ikili hangi efsane seriyi geri getirecek? Siz hangi oyunun devamını görmek isterdiniz? Yorumlarda buluşalım.