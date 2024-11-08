Sony, Şimdiye Kadar Kaç Adet PlayStation 5 Satıldığını Açıkladı! Kazancı İnanılmaz...

31 Eylül 2024 tarihinde sona eren üçüncü çeyreğe ilişkin rapor, Japon teknoloji devi Sony tarafından yayımlandı. Raporda şimdiye kadar kaç adet PlayStation 5 satışı yapıldığı ve şirketin bu satışlardan toplam kazancı açıklandı.

Sony Üçüncü Çeyrek Satış Rakamları

2024 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 30 Eylül 2024 itibarıyla dünya genelinde toplam 65,6 milyon adet PlayStation 5 satışı gerçekleştirdi.

Yine 2024’ün üçüncü çeyreğinde, 3,8 milyon adet PlayStation 5 satışı yapılırken, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 4,9 milyon adet olduğu kaydedildi. Bu düşüşe rağmen, Sony'nin PS5 konsolu, küresel çapta gördüğü ilgi ve talebi muhafaza etmeyi başarıyor.

Sony'nin PlayStation 5 Kazancı: 32,8 Milyar Dolar

PlayStation 5’in küresel ortalama satış fiyatı 500 dolar olarak belirtilmişti. Bu rakama göre, Sony'nin bugüne dek PlayStation 5 satışlarından 32,8 milyar dolar gelir elde ettiğini söyleyebiliriz. Ancak, ara sıra yapılan indirimler ve fiyat dalgalanmaları, bu tahmini kazanç üzerinde etkili olabilir.

Sony'nin raporuna göre PlayStation Network’te aktif kullanıcı sayısı aylık 116 milyon seviyesine ulaştı. Ayrıca, PlayStation 5 ve PlayStation 4 yazılım satışları da hızla artmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrek itibarıyla toplam 77,7 milyon adet yazılım satışı gerçekleştirildi.