Sony’nin Yeni Amiral Gemisi 'Snapdragon 865' ile Gelebilir

Japon medyasına göre, Sony şimdilerde yeni amiral gemisi üzerinde çalışıyor ve söz konusu telefonda beklendiği üzere Snapdragon 855 ve Snapdragon 855+’ın halefi olan yeni bir yonga seti bulunacak. Bu yonga setine dair ilk kanıtlar Sony'nin aygıt yazılımı dağıtım sunucusunda ortaya çıktı.

Sunucudaki kodlar arasında SM8250 dahili model numarasının yer aldığı fark edildi ve bunun şimdilik Snapdragon 865 olarak adlandırılan yeni yonga setine ait olduğu düşünülüyor.

Ayrıca yeni yonga setinin iki farklı versiyon ile geleceğine dair söylentiler de var. Buna göre, versiyonlardan biri 5G modem entegrasyonuyla gelirken, diğer versiyonda Kirin 990 işlemcisinde olduğunu gibi 4G bağlantı seçeneği sunulacak.

Qualcomm’un 5G ve 4G desteğine sahip iki farklı model sunması oldukça mantıklı görünüyor. Çünkü 5G teknolojisine geçişler henüz başlangıç aşamasındayken, herkes bu yeni teknoloji için fazladan para ödemek istemeyebilir.

Yine de Sony’nin gelecekteki amiral gemisinde bu iki bağlantı seçeneğini sunup sunmayacağı belli değil. Daha önceki Xperia lansmanlarını bakılırsa, yeni amiral gemisini gelecek yıl Barcelona’da düzenlecek olan MWC 2020’de görebiliriz.