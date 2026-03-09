Sony'nin Oyunlarını PC'ye Getirmekten Vaz Geçmesinin Nedeni Ortaya Çıktı

Hatırlayacağınız üzere bir süre önce Bloomberg sitesinden Jason Schreier tarafından yayınlanan rapor ile tek oyunculu PlayStation oyunlarının PC platformuna getirilmesinden vaz geçildiğine dair bir iddia ortaya atılmıştı. Henüz Japon teknoloji devinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da yeni paylaşılan veriler ile konuya biraz daha ışık tutuldu.

Sony'nin Oyunlarını PC'ye Getirmekten Vaz Geçmesinin Nedeni, Heyecan Dalgasının Kaçması

Newzoo tarafından yapılan analize bakılırsa, aynı anda konsola ve PC platformuna çıkan büyük bütçeli oyunlarda PC oyuncularının oranı % 44 seviyesine kadar çıkıyor. Ne var ki bu oran, PlayStation oyunlarının daha sonradan PC oyuncular ile buluştuğu günden itibaren ilk üç ay içerisinde % 13 seviyesinde kalıyor. Diğer bir deyişle, ilk günden iki platforma da çıkmaması nedeniyle PlayStation uyarlamalarının beklenen etkiyi yaratamadığı sonucuna varılıyor.

Etki kaybının yaşanmasının temelindeki neden, çıkış zamanlaması olarak gösteriliyor. Sony Interactive Entertainment, PlayStation için çıkan oyunları en erken bir yıl sonrasında Epic Games Store ve Steam başta olmak üzere dijital PC mağazaları üzerinden de oyuncular ile buluşuyor. Bu süre zarfında da ilk heyecan ve yüksek talep dalgası da geçmiş oluyor ve bu da PC versiyonlarına olan ilgiyi büyük ölçüde azaltmış oluyor.

Mesela Marvel's Spider-Man Remastered'ın PC oyuncuların % 14 oranındaki bir kısmının, Marvel's Spider-Man 2 oyununda ise % 5 oranındaki bir kısmının ilgisini çekebilmiş. Bu da, birinci parti oyunları ilk günden konsol ve PC platformlarında yayınlama stratejisinin ne denli büyük bir önem taşıdığını gözler önüne seriyor.

Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, Sony Interactive Entertainment tarafının PC oyuncuları ile buluşturacağı oyunları için nasıl bir strateji benimseyeceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Yukarıda belirtilen analiz sonuçları karşısında yeniden bir durum değerlendirmesi yapılacak gibi görünüyor. Bakalım bu olası durum değerlendirmesinden nasıl bir karar çıkacak?