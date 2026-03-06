PlayStation 6'nın Çıkış Tarihi Hakkında Umut Verici Gelişme!

Bir konsol oyuncusuysanız son zamanlarda PlayStation 6'nın (PS6) beklenenden çok daha uzun bir zaman sonra piyasaya sürüleceğine dair söylentileri duymuş olabilirsiniz. Bunun mantıklı bir sebebi vardı. O yüzden de neredeyse her oyuncu bir sonraki oyun konsolunun erteleneceğini kabullenmişti.

Yeni ortaya çıkan detaylar, bu kararın şirket tarafından alınabilecek en mantıksız kararlardan biri olacağına işaret ediyor. Öte yandan PlayStation 6'nın normalde beklenen tarihte çıkabileceğine dair umut verici bir gelişme olarak da yorumlanıyor. Hızla yayılmaya başlayan bu iddialara göre oyuncuların PS6'ya kavuşmasının önünde zannettiklerinden de kısa bir süre olabilir.

PlayStation 6'nın Neden Erteleneceği Düşünülüyordu?

Sony'nin bir sonraki oyun konsolu olan PlayStation 6'yı normalde 2027 yılında piyasaya sürmesi bekleniyordu fakat küresel çapta devam eden bellek krizinden ötürü yeni nesil PlayStation'ın en erken 2029 yılında geleceği ileri sürülmüştü. Bilmeyenler için bellek krizinin temel sebepleri arasında yapay zeka veri merkezlerinin her geçen gün daha da artan bellek talebi bulunuyor.

Daha önceki sızıntılarda yeni konsolun 30 GB GDDR7 RAM ile geleceğine işaret edilmişti. Buradan hareketle üretim maliyetinin Sony açısından bir hayli yüksek olacağı sonucuna varılmıştı. Buna ek olarak şirketin yeni el konsolu üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü iddia edilmişti. Bu konsolunda 24 GB RAM kapasitesi ile geleceği belirtilmişti.

DDR5 ve GDDR7 fiyatlarının her geçen günün daha da artması, Sony'nin mevcut şartlar altında PlayStation 6'yı piyasaya sürmesinin çok mümkün olmadığının düşünmesine sebep olmuştu. Şirketin böyle bir hamlede bulunması, tüketicilerin de daha pahalı bir oyun konsolu ile karşılaşmasına yol açma potansiyeli taşıyor. Takdir edersiniz ki pahalı bir oyun konsolu, geniş kitlelere ulaşmak için pek de ideal bir tercih olmaz. Sony'nin de bu sebepten ötürü maliyetlerin düşmesini beklemeyi tercih edeceği üzerinde duruluyordu.

PlayStation 6 Ne Zaman Çıkacak?

PlayStation 6'nın 2027'nin sonunda ya da 2028'in başlarında piyasaya sürüleceği iddia edildi. Ortaya çıkan bilgilere göre Sony'nin önünde bellek krizinden de öte bir sorun var. Şirket, dünyanın en büyük çip üreticisi olarak konumlandırılan TSMC'den 2027 yılının ikinci çeyreği için 3 nm üretim kapasitesini şimdiden rezerve etti. Bu tarihten vazgeçmeleri durumunda sahip oldukları sırayı kaybetme ihtimalleri bulunuyor.

Şu anda sorun gibi pek çok şirket de sırada yer alıyor. Kaldı ki Sony, PlayStation 6 için şimdiden milyonlarca dolar harcadı. Üretimi durdurmak ya da erteleme kararı almak, maliyetleri daha da yükselteceği için "bellek krizi çözüme kavuşsun, maliyetler düşsün, ondan sonrasına o zaman bakarız" anlayışından tamamen kaçınılıyor gibi görünüyor.

PlayStation 5 ve Xbox, Bellek Sorunundan Etkilenecek mi?

PlayStation 5 tarafında her şeyin yolunda olduğu söylenebilir. En azından yakın zamanda bellek sorunun yansımalarının görünmesi muhtemel değil. Sony, PlayStation 5 stoklarının 2026 yılının yaz aylarına kadar bellek kıtlığından etkilenmeyeceğini belirterek oyuncuların endişelerini ortadan kaldırdı.

Xbox cephesinden henüz oyuncuların kafasındaki soru işaretini giderecek bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce AMD'den gelen ipuçlarına göre yeni nesil Xbox oyun konsollarının 2027 yılında piyasaya sürülmesine çok yüksek bir ihtimal olarak bakılıyor. Bu da belli krizinden ya da başka bir sebepten ötürü yeni konsolların çıkışının ertelenme ihtimalinin şimdilik söz konusu olmadığı anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Bellek krizi geçici bir sorun fakat Sony'nin erteleme kararı almasının kalıcı etkileri bulunuyor. Bugün piyasaya sürülse bile konsolun maliyetinde ileride düşüş görebiliriz ancak şirketin halihazırda sahip olduğu sırayı bile isteye bırakması, en büyük rakibinin oyuncuların büyük bir kısmına kendisine çekeceği anlamına geliyor.

Yeni nesil Xbox konsolları ile ilgili ilk sızıntılar, konsolun PC'den farksız olacağını gösteriyor. Böylesine büyük bir projenin ayak sesleri şimdiden duyulmaya başlanmışken Sony'nin geri adım atması, bu şartlar altında yapabileceği en mantıksız hamlelerden biri olacaktır. O yüzden yeni nesil PlayStation'ın 2027'nin sonunda ya da 2028'in başlarında piyasaya sürülme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum.