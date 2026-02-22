En Detaylı PlayStation 6 Raporu Yayınlandı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi Burada!

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6'yı henüz resmi olarak duyurmamış olsa da teknoloji kulislerinde sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Özellikle PlayStation 5 serisinin yavaş yavaş raf ömrünü tamamlaması ile birlikte oyun tutkunlarının tüm dikkati şirketin bir sonraki oyun konsoluna çevrilmiş durumda.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni raporlar ve içeriden sızdırılan belgeler PlayStation 6'nın özelliklerini, çıkış tarihini ve hatta beraberinde gelecek oyunları gün yüzüne çıkardı. İşte detaylar!

PlayStation 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci (CPU): AMD Zen 6

AMD Zen 6 Grafik Birimi (GPU): Özelleştirilmiş AMD RDNA 5

Özelleştirilmiş AMD RDNA 5 Render Performansı: 34-40 TFlops

34-40 TFlops Bant Genişliği: 640 GB/s

640 GB/s Ray Tracing:

Bellek (RAM): 30 GB GDDR7

30 GB GDDR7 Veri Yolu: 160-bit veri yolu yapılandırması

160-bit veri yolu yapılandırması Bellek Hızı: 32 Gbps

İddialara göre yeni nesil konsolun teknik altyapısı önceki modellerde olduğu gibi yine AMD ortaklığıyla şekillenecek. İkili arasında devam eden iş birliği kapsamında TSMC'nin 2nm teknolojisiyle üretilecek olan özel bir APU geliştirilecek. İşlemci tarafında ise darboğaz sorunlarını önleyeceği söylenen AMD Zen 6 mimarisi yer alacak.

Grafik alanına gelecek olursak PS6 AMD'nin yeni nesil RDNA 5 GPU mimarisiyle güçlendirilecek. PS5'e kıyasla üç kat daha fazla render performansı sunacağı söylenen bu mimariye ek olarak genişliği 640 GB/s seviyesine ulaşan yeni 30 GB'lık GDDR7 RAM'ler kullanılacak.

Bellek ve grafik birimi arasındaki bu hızlı veri akışı ise özellikle ışın izleme (ray tracing) teknolojisinde kendini gösterecek. Sony'nin Project Amethyst adını verdiği özel yapay zeka ağları ve donanımsal çekirdekler sayesinde grafik yükü hafifletilecek. Böylelikle yeni PlayStation 6 selefine kıyaslaa 6 ila 12 kat arasında daha yüksek bir ışın izleme performansı sergileyecek.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Oyun dünyasının yakından takip ettiği üzere Sony, konsol jenerasyonları arasında genellikle yedi yıllık bir döngü izlemeyi tercih ediyor. Bu bağlamda yeni cihazın normal şartlarda 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak güncel raporlar küresel pazardaki donanım maliyetleri nedeniyle şirketin bu tarihi 2028 hatta 2029 yılına kadar ertelemeyi planladığını gösteriyor.

Fiyat tarafında ise artan üretim maliyetleri ve PS5 Pro'nun güncel satış fiyatı göz önüne alındığında standart modelin 600 dolar (vergiler hariç 26.298 TL) bandında bir fiyat etiketine sahip olacağı öngörülüyor. Öte yandan bazı karamsar analistler kullanılacak donanım konfigürasyonlarına bağlı olarak bu rakamın çok daha üst seviyelere tırmanabileceğini de öne sürüyor.

PlayStation 6 İle Birlikte Gelecek Oyunlar

Dünya genelinde pek çok oyun stüdyosu PlayStation 6 için büyük yapımlarını 2027-2028 dönemine saklıyor. Bu tarihlerde piyasaya sürülmesi beklenen pek çok oyunun çapraz platform desteğine sahip olacağı ve geçmişe uyumlu olacağı söyleniyor. Öte yandan sadece PS6'ya özel olarak çıkacak bazı yapımların da yolda olduğunu belirtelim.

Geliştirilen Çapraz Platform Oyunları

Intergalactic: the Heretic Prophet (Naughty Dog)

Alien Isolation devam oyunu (Creative Assembly)

Assassin's Creed Hexe (Ubisoft)

BioShock 4 (Cloud Chamber)

Yeni Divinity oyunu (Larian Studios)

The Elder Scrolls VI (Bethesda)

Final Fantasy VII Remake Part 3 (Square Enix)

Hogwarts Legacy 2 (Avalanche Software)

Metro Exodus devam oyunu (4A Games)

Star Wars Jedi Part 3 (Respawn)

Tom Clancy's Splinter Cell Remake (Ubisoft)

Tom Clancy's The Division 3 (Ubisoft)

Warhammer 40,000: Space Marine 3 (Saber)

The Witcher IV (CD Projekt RED)

The Witcher Remake (CD Projekt RED ve Fool Theory)

Sadece PlayStation 6'ya Özel Olması Beklenen Oyunlar

Yeni Mass Effect projesi

Star Wars: Fate of the Old Republic

God of War Remastered üçlemesi

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin PlayStation 6'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.