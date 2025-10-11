Sony, PlayStation 6’da Grafik Sınırlarını Zorlayacak!

Sony’nin bir sonraki oyun konsolu PlayStation 6'nın “önümüzdeki birkaç yıl içinde” piyasaya çıkacağını sizlere duyurmuştuk. PS5 ve PS5 Pro’nun baş mimarı Mark Cerny, AMD’nin bilgi işlem ve grafik grubunun kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdürü Jack Huynh ile birlikte bir YouTube videosunda yer aldı.

Videoda iki şirketin ortaklaşa geliştirdiği yeni grafik teknolojileri ve bunların bir sonraki PlayStation’a nasıl entegre edileceği anlatıldı. Ancak ikili, bu teknolojilerin hâlâ “çok erken aşamalarda” olduğunu ve “şu anda yalnızca simülasyon ortamında” bulunduğunu vurguladı.

PlayStation 6 İçin İlk Detaylar: Radiance Core ve Yeni RDNA Mimarisi Geliyor

Gelecekteki GPU’ların grafik ölçeklendirme, ışın izleme (ray tracing) ve oyun dünyalarını daha gerçekçi hale getiren path tracing tekniklerini çok daha verimli biçimde işleyebilmesi hedefi bu çalışmaların merkezinde yer alıyor. Cerny, “mevcut yaklaşım artık sınırına ulaştı” diyerek Sony’nin AMD ile yeni nesil RDNA mimarisi bileşenlerini gelecek konsollara entegre etmek için çalıştığını belirtti.

AMD tarafında Huynh ise Nvidia’nın RT çekirdeklerine benzer şekilde ışın izleme ve path tracing görevlerine adanmış Radiance Core adlı yeni bir sistem tanıttı.

Bu çekirdeklerin yalnızca Sony’nin yeni konsollarında değil, AMD’nin gelecekteki masaüstü GPU’larında ve muhtemelen Xbox iş birliğinde de yer alması bekleniyor. Radiance Core yapısı, performansta ciddi bir hız artışı sağlayarak diğer bileşenlerin gölgelendirici (shader) ve doku (texture) işlemlerine daha fazla odaklanmasına imkân tanıyor.

Yeni GPU teknolojisi ayrıca AMD’nin FSR Redstone adlı yapay zekâ destekli ölçeklendirme teknolojisindeki gelişmelerden (örneğin Neural Radiance Caching gibi) yararlanacak ve sonrasında gelecek yeni teknolojilere de temel oluşturacak.

Bir diğer önemli gelişme alanı ise veri sıkıştırma. Bu sayede GPU’lar, daha yüksek bant genişliğine erişerek geleceğin oyunlarını maksimum performans ve görsel kaliteyle çalıştırabilecek. Sony, PS5 ve PS5 Pro’da kullanılan Delta Color Compression tekniğini geliştiriyor ve yeni donanımda tüm veri hattını kapsayan Universal Compression adlı daha verimli bir sistem kullanacak.

Huynh’e göre bu yöntem GPU’nun “daha fazla detay, daha yüksek kare hızları ve daha yüksek verimlilik” sunmasını sağlayacak. Daha etkili sıkıştırma, hem performans tavanını yükseltecek hem de gerektiğinde düşük güç modunda daha verimli çalışma imkânı tanıyacak.

Bu gelişmelerin, söylentilere konu olan yeni PlayStation el konsolu için de önemli avantajlar sunabileceği düşünülüyor. Sony ve AMD’nin GPU üzerindeki yükü azaltma yönündeki çalışmaları teorik olarak elde taşınabilir cihazlara da uyarlanabilir.

Sony’nin PS5 için geliştirdiği Power Saver (Güç Tasarrufu) modu, oyun performansını bir miktar kısarak enerji tüketimini azaltabiliyor. Dolayısıyla bu tür verimlilik odaklı yenilikler, olası bir el konsolunun da temel bileşenleri arasında yer alabilir.

Sony’nin şimdiden, gelecekteki cihazlarında (ister PS6, ister yeni bir el konsolu olsun) GPU’ları mümkün olan en yüksek verimlilikte çalıştırmak için nasıl hazırlık yaptığını göstermesi oldukça umut verici.