PlayStation 6 Çıkış Tarihi İçin Kritik Açıklama! Ne Zaman?

Sony, 2020’de piyasaya sürdüğü PlayStation 5’ten bu yana merakla beklenen PlayStation 6 için çalışmaları yoğunlaştırdı. Uzun süredir hakkında sayısız iddia ortaya atılan PlayStation 6 için nihayet resmi açıklama geldi. Şirket, yeni nesil konsolun yolda olduğunu doğruladı ve oyun dünyasında büyük bir geri sayım başladı.

PlayStation 6 Ne Zaman Çıkacak?

Sony’nin baş konsol mimarı Mark Cerny, PlayStation 6’nın birkaç yıl içinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. Her ne kadar kesin bir tarih vermese de bu açıklama, oyun dünyasında sıkça dile getirilen 2028 çıkış iddialarını büyük ölçüde doğruluyor. Zira Cerry daha önce de yeni konsolun yakın zamanda çıkmayacağını açıklamıştı. Görünen o ki cihazın oyuncularla buluşmasına hâlâ birkaç yıl var.

PlayStation 5 dünya genelinde 80 milyondan fazla satarak büyük bir başarı elde etti. Sony 2024 yılında bu başarının üzerine daha güçlü bir ara nesil model olan PlayStation 5 Pro’yu piyasaya sürdü. Ancak yeni modelin çıkışı bile oyuncuların gözünü PlayStation 6’dan ayıramadı. Sony’nin yeni nesil konsolu hakkında henüz resmi detaylar ise paylaşılmış değil.

Yakın zamanda ortaya çıkan sızıntılar, PlayStation 6’nın 40 ila 48 RDNA 5 işlem birimi barındıracağını ve 3 GHz veya üzeri hızlara ulaşabileceğini ortaya koydu. Ayrıca konsolun 8 çekirdekli Zen 6 veya daha yeni bir CPU mimarisi kullanacağı iddia ediliyor. Bu da cihazın performans açısından önceki nesle kıyasla ciddi bir sıçrama yapacağına işaret ediyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? PlayStation 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.