En Çok Satılan PC Oyunları Belli Oldu! 4 Yıllık Oyun İlk 3'te

Valve, her hafta Steam'de en çok satılan oyunları açıklığa kavuşturuyor. Bu hafta paylaşılan listenin en çok dikkat çeken tarafı ise Mount & Blade II: Bannerlord'un TaleWorlds Entertainment tarafından piyasaya sürülmesinden bu yana 4 yıl geçmesine rağmen Türk oyuncular tarafından hâlâ en çok oynanan ilk 3 arasında konumlanması oldu.

En Çok Satılan PC Oyunları Neler?

Dünyanın ve Türk oyuncuların Steam'de en çok satın aldığı oyunlar, 21-28 Nisan haftasında birkaç yapım haricinde birbirinden çok farklı iki listenin ortaya çıkmasını sağladı. Türk oyuncular, geride bıraktığımız haftayı daha çok alıştığı oyunları oynayarak geçirerek değerlendirirken dünyanın geri kalanı ise yeni çıkan oyunlara ağırlık verdi.

Türk Oyuncular En Çok Hangi PC Oyunlarını Satın Alıyor?

Futbol oyunları arasında yer alan EA Sports FC 26, geçen hafta en çok oynanan oyun oldu. Bu oyunu arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz ama yanınızda oynayacak kimse yoksa bunun yerine çok oyunculu mod veya diğer eğlenceli modları da tercih edebiliyorsunuz. Oyun oldukça geniş takım ve oyuncu yelpazesine sahip. Çeşitli stratejiler yapıp oyunda hâkimiyeti ele geçirebiliyorsunuz.

Orta Çağ oyunları arasında konumlanan Mount & Blade II: Bannerlord, Türkiye'de en çok ilgi gösterilen ikinci yapım olarak öne çıktı. Oyunda karakterinizi oluşturup diplomasi, zanaat ve ticaretle ilgilenmeye başlayabiliyorsunuz. Oyun oldukça büyük bir harita sunuyor. Yeni topraklar fethedebiliyor, ordunuzu yönlendirebiliyorsunuz.

Dünyanın En Çok Satın Aldığı PC Oyunları Neler?

Windrose Pragmata Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors Cyberpunk 2077 Crimson Desert Forza Horizon 6 Diablo 4 Crusader Kings 3 Assassin's Creed Black Flag Resynced Mouse: P.I. For Hire

Geçen hafta dünyanın en çok satılan oyunu Windrose oldu. Kraken Express tarafından geliştirilen bu oyun, sizi korsanların dünyasına götürüyor. Oyunda gemilerle uzaktan savaşabiliyor veya onlara yaklaşıp gemilerine atlayarak yakın dövüşte ne kadar iyi olduğunuzu gösterebiliyorsunuz. Özellikle denizde geçen oyunları oynamaktan hoşlananlar tarafından epey seviliyor.

Pragmata, dünya çapında en çok satılan ikinci oyun olarak dikkatleri üzerinde topladı. Capcom'ın bu yeni bilim kurgu oyunu, Diana ve Hugh olmak üzere temelde iki karaktere odaklanıyor. Diana daha çok hackleme ile ilgilenirken Hugh ise yakın dövüşte düşmanları alt ediyor. Başarılı olmaları için ikisinin koordineli çalışması gerekiyor.

Editörün Yorumu

21 Nisan ila 28 Nisan'da en çok satılan PC oyunlarına baktığımda Türkiye'de öne çıkan yapımların beni pek şaşırtmadığını söyleyebilirim. EA Sports FC 26 ben de dahil olmak üzere tüm Türk oyuncular tarafından sevilerek oynanıyor. Benzer şekilde Mount & Blade II: Bannerlord'u da piyasaya sürülmesinden bu yana epey zaman geçmesine rağmen oynamaya devam ediyoruz.

Benim asıl merak ettiğim nokta, Pragmata gibi yapımların ilk 10'da ne kadar süre boyunca yer alacağı oldu. Capcom'ın bu yeni oyununa şu an çok fazla ilgi gösteriliyor. Tabii, bu durum Şubat 2026'da Resident Evil Requiem'de de yaşanmıştı fakat Steam'de en çok satılan oyunlar arasında şu an ilk 10'da yer almıyor. Benzer durumun Pragmata'ya da olup olmayacağını ilerleyen haftalarda göreceğiz.