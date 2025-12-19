En İyi PlayStation Oyunları Açıklandı! Birinciye Şaşıracaksınız

2026 yılına sayılı günler kala her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok şirket kullanıcıları için seneyi özetledi. Spotify ve YouTube gibi popüler platformların ardından dijital oyun tarafında Steam, yakın zamanda yıllık özetleri paylaşmıştı. Son olarak Sony de Game of the Year 2025 ödüllerini açıkladı. İşte en iyi PS4 ve PS5 oyunları...

PlayStation - Game of the Year Ödülleri (2025)

PlayStation’ın resmi web sitesi üzerinden paylaşılan listeyle birlikte en iyi yeni karakterden hikâyeye, grafik sunumundan sanat ve ses tasarımına, müzikten erişilebilirlik özelliklerine kadar birçok farklı kategoride kazananlar açıklandı. Her bir kategoride platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere dört farklı kazanan belirlendi. İlgili listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En İyi Yeni Karakter

Platin: Atsu (Ghost of Yōtei)

Atsu (Ghost of Yōtei) Altın: Hornet (Hollow Knight: Silksong)

Hornet (Hollow Knight: Silksong) Gümüş: Maelle (Clair Obscur: Expedition 33)

Maelle (Clair Obscur: Expedition 33) Bronz: Hinako (Silent Hill f)

En İyi Hikâye

Platin: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Altın: Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei Gümüş: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Bronz: Silent Hill f

En İyi Grafik Sunumu

Platin: Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei Altın: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Gümüş: Battlefield 6

Battlefield 6 Bronz: Arc Raiders

En İyi Sanat Tasarımı

Platin: Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei Altın: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Gümüş: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong Bronz: Silent Hill f

En İyi Ses Tasarımı

Platin: Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei Altın: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Gümüş: Battlefield 6

Battlefield 6 Bronz: Hollow Knight: Silksong

En İyi Müzik

Platin: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Altın: Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei Gümüş: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Bronz: Hollow Knight: Silksong

En İyi Erişilebilirlik Özellikleri

Platin: Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei Altın: Battlefield 6

Battlefield 6 Gümüş: Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows Bronz: Split Fiction

DualSense En İyi Kullanım

Platin: Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei Altın: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Gümüş: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Bronz: Battlefield 6

En İyi Yeniden Yayın (Remaster)

Platin: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Altın: Days Gone Remastered

Days Gone Remastered Gümüş: Tomb Raider IV–VI Remastered

Tomb Raider IV–VI Remastered Bronz: Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles

En İyi Çok Oyunculu

Platin: Battlefield 6

Battlefield 6 Altın: Arc Raiders

Arc Raiders Gümüş: Marvel Rivals

Marvel Rivals Bronz: Split Fiction

En İyi Sürekli Desteklenen Oyun

Platin: Genshin Impact

Genshin Impact Altın: Marvel Rivals

Marvel Rivals Gümüş: Fortnite

Fortnite Bronz: Honkai: Star Rail

En İyi Genişleme Paketi

Platin: Lies of P: Overture

Lies of P: Overture Altın: Helldivers 2 – Heart of Democracy

Helldivers 2 – Heart of Democracy Gümüş: Assassin’s Creed Shadows – Claws of Awaji

Assassin’s Creed Shadows – Claws of Awaji Bronz: Indiana Jones and the Great Circle – The Order of Giants

En İyi Spor Oyunu

Platin: Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic Racing: CrossWorlds Altın: Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 Gümüş: EA Sports FC 26

EA Sports FC 26 Bronz: Rematch

En İyi Bağımsız Oyun

Platin: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Altın: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong Gümüş: Dispatch

Dispatch Bronz: Ready or Not

En İyi PS VR2 Oyunu

Platin: Alien: Rogue Incursion

Alien: Rogue Incursion Altın: Hitman World of Assassination

Hitman World of Assassination Gümüş: The Midnight Walk

The Midnight Walk Bronz: Zombie Army VR

En İyi PS4 Oyunu

Platin: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong Altın: Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign Gümüş: Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic Racing: CrossWorlds Bronz: Call of Duty: Black Ops 7

En İyi PS5 Oyunu

Platin: Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei Altın: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Gümüş: Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Bronz: Arc Raiders

Yılın Stüdyosu

Platin: Kojima Productions

Kojima Productions Altın: Sandfall Interactive

Sandfall Interactive Gümüş: Sucker Punch Productions

Sucker Punch Productions Bronz: Team Cherry

