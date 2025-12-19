En İyi PlayStation Oyunları Açıklandı! Birinciye Şaşıracaksınız
Sony, Game of the Year 2025 ödüllerini açıkladı. Böylelikle en iyi PS5 ve PS4 oyunları belli oldu. Ayrıca yılın stüdyosu da resmen seçildi.
⚡ Önemli Bilgiler
- PlayStation için Game of the Year 2025 ödülleri açıklandı.
- Clair Obscur: Expedition 33 en iyi hikâye, en iyi müzik ve en iyi bağımsız oyun dallarında zirveye yerleşti.
- Yılın Stüdyosu ödülü ise Death Stranding 2'nin geliştiricisi Kojima Productions’a verildi.
2026 yılına sayılı günler kala her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok şirket kullanıcıları için seneyi özetledi. Spotify ve YouTube gibi popüler platformların ardından dijital oyun tarafında Steam, yakın zamanda yıllık özetleri paylaşmıştı. Son olarak Sony de Game of the Year 2025 ödüllerini açıkladı. İşte en iyi PS4 ve PS5 oyunları...
PlayStation - Game of the Year Ödülleri (2025)
PlayStation’ın resmi web sitesi üzerinden paylaşılan listeyle birlikte en iyi yeni karakterden hikâyeye, grafik sunumundan sanat ve ses tasarımına, müzikten erişilebilirlik özelliklerine kadar birçok farklı kategoride kazananlar açıklandı. Her bir kategoride platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere dört farklı kazanan belirlendi. İlgili listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
En İyi Yeni Karakter
- Platin: Atsu (Ghost of Yōtei)
- Altın: Hornet (Hollow Knight: Silksong)
- Gümüş: Maelle (Clair Obscur: Expedition 33)
- Bronz: Hinako (Silent Hill f)
En İyi Hikâye
- Platin: Clair Obscur: Expedition 33
- Altın: Ghost of Yōtei
- Gümüş: Death Stranding 2: On the Beach
- Bronz: Silent Hill f
En İyi Grafik Sunumu
- Platin: Ghost of Yōtei
- Altın: Death Stranding 2: On the Beach
- Gümüş: Battlefield 6
- Bronz: Arc Raiders
En İyi Sanat Tasarımı
- Platin: Ghost of Yōtei
- Altın: Clair Obscur: Expedition 33
- Gümüş: Hollow Knight: Silksong
- Bronz: Silent Hill f
En İyi Ses Tasarımı
- Platin: Ghost of Yōtei
- Altın: Death Stranding 2: On the Beach
- Gümüş: Battlefield 6
- Bronz: Hollow Knight: Silksong
En İyi Müzik
- Platin: Clair Obscur: Expedition 33
- Altın: Ghost of Yōtei
- Gümüş: Death Stranding 2: On the Beach
- Bronz: Hollow Knight: Silksong
En İyi Erişilebilirlik Özellikleri
- Platin: Ghost of Yōtei
- Altın: Battlefield 6
- Gümüş: Assassin’s Creed Shadows
- Bronz: Split Fiction
DualSense En İyi Kullanım
- Platin: Ghost of Yōtei
- Altın: Death Stranding 2: On the Beach
- Gümüş: Clair Obscur: Expedition 33
- Bronz: Battlefield 6
En İyi Yeniden Yayın (Remaster)
- Platin: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Altın: Days Gone Remastered
- Gümüş: Tomb Raider IV–VI Remastered
- Bronz: Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles
En İyi Çok Oyunculu
- Platin: Battlefield 6
- Altın: Arc Raiders
- Gümüş: Marvel Rivals
- Bronz: Split Fiction
En İyi Sürekli Desteklenen Oyun
- Platin: Genshin Impact
- Altın: Marvel Rivals
- Gümüş: Fortnite
- Bronz: Honkai: Star Rail
En İyi Genişleme Paketi
- Platin: Lies of P: Overture
- Altın: Helldivers 2 – Heart of Democracy
- Gümüş: Assassin’s Creed Shadows – Claws of Awaji
- Bronz: Indiana Jones and the Great Circle – The Order of Giants
En İyi Spor Oyunu
- Platin: Sonic Racing: CrossWorlds
- Altın: Forza Horizon 5
- Gümüş: EA Sports FC 26
- Bronz: Rematch
En İyi Bağımsız Oyun
- Platin: Clair Obscur: Expedition 33
- Altın: Hollow Knight: Silksong
- Gümüş: Dispatch
- Bronz: Ready or Not
En İyi PS VR2 Oyunu
- Platin: Alien: Rogue Incursion
- Altın: Hitman World of Assassination
- Gümüş: The Midnight Walk
- Bronz: Zombie Army VR
En İyi PS4 Oyunu
- Platin: Hollow Knight: Silksong
- Altın: Elden Ring Nightreign
- Gümüş: Sonic Racing: CrossWorlds
- Bronz: Call of Duty: Black Ops 7
En İyi PS5 Oyunu
- Platin: Ghost of Yōtei
- Altın: Clair Obscur: Expedition 33
- Gümüş: Death Stranding 2: On the Beach
- Bronz: Arc Raiders
Yılın Stüdyosu
- Platin: Kojima Productions
- Altın: Sandfall Interactive
- Gümüş: Sucker Punch Productions
- Bronz: Team Cherry
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.