Birçok Yönden Portal'a Benzeyen Oyun Ücretsiz Oldu! Süre Bitmeden Alın

Epic Games, her hafta mutlaka oyunculara ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Örneğin geçen hafta Voidwrought ve RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition bedava verildi ama bunların haricinde zaman zaman bazı oyunlar da bedava olarak dağıtılıyor. Haftalık ücretsiz oyun programından bağımsız olarak sunulan bu oyunlardan biri de KK Studio'nun eğlenceli macera oyunu oldu.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te A Simple Garbage Sorting Game ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde 15 TL'ye satılıyor. Çok yüksek bir meblağ olduğu elbette söylenemez ama son zamanlarda çok fazla oyunlara harcama yapmışsınızdır veya oyun satın almak için para harcamak size göre değildir. Eğer bu senaryolardan biri bile sizin için geçerliyse yeni başlayan bu ücretsiz oyun fırsatını pekâlâ değerlendirebilirsiniz.

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Şunu da belirtmeden geçmemek gerekiyor: Bu fırsat sonsuza kadar geçerli değil. Oyun, 6 Temmuz 2026 saat 19.00'dan sonra yeniden ücretli olacak. O yüzden oyunu beğenirseniz ve oynamak isterseniz elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Ücret ödemeden sahip olmak için sadece birkaç günlük süreniz var ve bunu iyi değerlendirmeniz gerekiyor.

A Simple Garbage Sorting Game Nasıl Bir Oyun?

Macera oyunları arasında konumlanan A Simple Garbage Sorting Game, çevre kirliliğinin had safhaya çıktığı bir dünyada geçiyor. Dünya büyük bir çöküşün eşiğinde ve insanlar hiçbir yöntemle bunun önüne geçemiyor. Tam da bu kaotik ortamda EEC adı verilen bir oluşum devreye giriyor. Dünyanın kaderini değiştirecek gizli bir deney için dünyanın dört bir yanından denekler aramaya başlıyor.

İşin kötü yanı, bu deneyin ne sonuç getireceği bellisiz. Ya dünya kurtulacak ya da Dünya'daki yaşam sona erecek. Biz de bu deneye katılarak dünyayı kurtaran o kişi olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte bir laboratuvara kapatılıyoruz. Bir simülasyonun içinde çeşitli testlerden geçiyoruz. İlginç bir şekilde sadece tek bir görevimiz var. Çöpü çöp kutusuna atmak. Kulağa aşırı basit geliyor ama oynamaya başladıktan sonra aslında hiç de öyle göründüğü gibi kolay olmadığını fark ediyoruz.

Oyunda çeşitli bölümler var. Her bölümde farklı kurallara bağlı kalıyoruz. Sürekli olarak karşımıza yeni engeller çıkıyor. Bazen çöpü atmak için çeşitli aletler kullanmamız bazen yerçekimine meydan okumamız gerekiyor. Hatta bazı bölümler var ki çöpü atmak için karmakarışık bir bulmacayı çözmek zorunda oluyoruz. Sık sık deniyor, yanılıyor ve geriye dönüp hatamızı fark etmeye ve bundan ders çıkarıp hedefe ulaşmaya odaklanıyoruz.

Fark ettiğiniz üzere oyun epey zor. Ama bu zorluğa rağmen size vaktin nasıl geçtiğini bile fark etmeyeceğiniz eğlenceli anlar yaşatma fırsatına sahip oluyorsunuz. Tabii, her şeyden önce çevreyi korumanın ne kadar önemli olduğunu anlamamızı sağlıyor. Aslında her şey basit bir alışkanlıkla başlıyor: Çöpü çöp kutusuna atmak. Bu tür küçük alışkanlıklarla dünya daha yaşanabilir bir hâle geliyor.

A Simple Garbage Sorting Game'i Kimler Severek Oynar?

A Simple Garbage Sorting Game, özellikle Portal gibi oyunlar oynamaktan keyif alanların sevebileceği türe sahip. Bazı bölümler var ki kafanızı bir hayli karıştırıyor. Ayrıca sadece eğlenceli anlar geçirme fırsatı sunmakla kalmayıp konusuyla anlamlı mesajlar veren yapımları sevenler de bu yapımı beğenecektir.

A Simple Garbage Sorting Game ile Portal'ın Benzerlikleri Neler?

A Simple Garbage Sorting Game ve Portal arasında tahmin edebileceğinizden çok daha fazla ortak nokta var. Eğer Portal oynadıysanız bilirsiniz, sizi çeşitli bulmacalarla baş başa bırakıyor ve iyi düşünerek oradan kurtulmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bu oyunda bir simülasyonun içindesiniz ve Portal'daki gibi hedefe ulaşmak için kapsamlı değerlendirmede bulunmaya ihtiyacınız oluyor.

Oynanış mekanikleri bakımından da benzerlikler var. Portal'da amacınız portal açarak bir kapıdan çıkıp diğer bölüme geçmek. Burada da fizik kurallarını, düğmeleri ve çok daha fazlasını kullanarak çöpü kutuya ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Her iki oyun da sizi mantık yürütmeye zorluyor. Tek farkı, Portal'daki gibi portal açan bir silahınız yok. Bu oyunda her bölümde kurallar değişiyor. Bir bölümde yerçekimi kuralları ile oynarken diğer bölümde başka bulmaca ile karşılaşıyorsunuz.

A Simple Garbage Sorting Game'in Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 10 / Windows 11

Windows 7 / Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel Core i5-6400 / AMD FX 8320

Intel Core i5-6400 / AMD FX 8320 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 / AMD Radeon R9 280

NVIDIA GTX 960 / AMD Radeon R9 280 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

A Simple Garbage Sorting Game'i tesadüfen keşfetmiş ve denemiştim. Çok beğendiğim bu yapımı özellikle zorlu bulmacalar içeren oyunlar oynamaktan keyif alan, temelinde çok derin anlamlı bir hikâye barındıran oyunları sevenlerin direkt kütüphanesine ekleyeceğini düşünüyorum. Elbette ki genel kitleye hitap etmiyor ama sözünü ettiğim bu kitlenin bir parçasıysanız hiç düşünmeden ücretsiz olarak alabilirsiniz.